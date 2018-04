« ITS Group s’est collé avec la reprise d’Overlap et cherche à s’en dégager », nous avait confié récemment un ancien candidat à la reprise de l’ex-premier intégrateur français d’infrastructures haut de gamme. Bien vu ! La société de distribution et de service ITS Group vient d’annoncer avoir entamé le process de cession de ses activités de négoce en France et en Suisse. Des activités négoce qui représentent actuellement un périmètre de 61,6 M€ et recoupent peu ou prou le périmètre vente et services d’intégration d’infrastructures hérité il y a quatre ans de la reprise d’Overlap en plan de cession. Ces activités ont accusé un recul de 22,8% en 2017 et affichent une perte opérationnelle courante de 300 K€. Des chiffres qui résument à eux-seuls les motivations d’ITS Group à les céder. Malgré ses efforts, ITS n’a jamais réussi à les relancer et à les rentabiliser.

À l’époque, Jean-Michel Bénard, PDG d’ITS Group, estimait que l’expertise en intégration d’Overlap (incarnée par la moitié des 191 collaborateurs repris) permettrait de faire la différence pour gagner de grands dossiers d’infogérance, son axe de développement stratégique. Le négoce devenait donc un mal nécessaire pour entretenir cette expertise. Apparemment, il a aujourd’hui changé d’avis. ITS Group indique avoir d’ores et déjà reçu des marques d’intérêts solides pour ses activités négoce et affiche l’objectif de finaliser la transaction avant la fin du premier semestre.

Mais s’il se dégage de ses activités, il n’est pas question d’abandonner les activités hébergement/infogérance héritées d’Overlap. Celles-ci ont été rapidement intégrées à sa filiale hébergement, Cloud et services managés ITS Integra, qui affiche aujourdhui une santé solide avec un chiffre d’affaires de 23,8 M€, en croissance de 16,7% et un résultat opérationnel courant positif de 900 K€ (constitué exclusivement au second semestre après « un premier semestre à l’équilibre en raison de surcoûts ponctuels liés à la mise en production de contrats majeurs »).

ITS Group indique vouloir se recentrer sur cette activité hébergement, Cloud et services managés ainsi que sur ses activités « prestations de services » et « mobilité ». Des activités stratégiques dont le périmètre ressort à 121 M€, (y compris la société Asplenium Hosting Services acquise en janvier dernier). Le groupe annonce dans son communiqué « un plan d’actions visant à surperformer le marché en croissance organique » renforcé par « des opérations de croissance externes à forte valeur ajoutée, dont une de taille significative est en négociation avancée ».