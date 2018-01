Spécialisé dans les métiers de l’impression, de l’informatique et des télécoms, C’Pro va racheter son homologue l’intégrateur IT Quadria et sa société sœur spécialisée dans les solutions d’impression Capea. Les deux groupes, membres du groupement Euralliance’s, sont entrés en négociation exclusive et visent un accord définitif dans le courant du deuxième trimestre

En cumulant les 120 M€ et les 350 collaborateurs de Quadria/Capea et les près de 170 M€ pour 650 collaborateurs de C’Pro, le nouvel ensemble emploiera plus de 1000 salariés répartis sur une cinquantaine d’implantations en France, pour un chiffre d’affaires de près de 300 M€ et un résultat brut d’exploitation de l’ordre de 30 M€ en 2018, expliquent les deux parties dans un communiqué.

C’Pro et Quadria/Capea insistent sur leur complémentarité tant du point des métiers que du point de vue géographique, puisque sur 51 implantations seules deux sont communes (Lyon et Annecy). Avec ses seize Implantations réparties sur le territoire national, Quadria sera le navire amiral du groupe dans les solutions IT, tandis que Capea viendra compléter la forte présence du groupe C’Pro sur les régions Rhône Alpes, Bretagne et Pays de la Loire dans les métiers de l’impression et de la gestion documentaire.

La direction du nouveau groupe sera assurée par Pieric Brenier, président, et Gilles Perrot, directeur général. Ce dernier deviendra parallèlement le deuxième actionnaire du groupe derrière la famille Brenier, majoritaire. Fabrice Porte sera confirmé en tant que directeur général de Capea. Philippe Goubert, directeur des opérations depuis 2013, deviendra le directeur général de Quadria.

Patrick Roche restera directeur général de C’Pro Impression Est (86 M€ de CA), Thierry Parent directeur général de C’Pro Impression Ouest (40 M€ de CA), et Gilbert Papa directeur général d’EBM (7 M€ de CA), la filiale assurant la représentation du groupe en région parisienne. De-même, Jean-Luc Billaud devrait conserver la direction générale de C’Pro Informatique (17 M€ de CA), Yoann Bonneton celle de C’Pro Télécom (7 M€ de CA), et Davy Lange celle de C’Pro Network (7 M€ de CA).