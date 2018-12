A l’occasion d’une webconférence destinée à ses 10.000 salariés qui s’est déroulée vendredi dernier, Bechtle s’est engagé à tripler son chiffre d’affaires d’ici 2030 et à atteindre les 10 milliards d’euros rapporte Channelweb. C’est ce que prévoit le plan à long terme « Vision 2030 » du revendeur allemand. Ce dernier a engrangé en 2017 un chiffre d’affaires de 3,57 milliards d’euros. Pour atteindre ce nouvel objectif, il devra donc trouver 6,43 milliards de dollars de plus, soit environ 495 millions d’euros par an.

Rappelons que cet été, Bechtle a fait l’acquisition d’Inmac Wstore. En 2017, la société française a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 420 millions d’euros pour plus de 400 collaborateurs. Par ailleurs, le transfert de 500 employés de la division GTS (Global Technology Services) d’IBM à la société allemande prévu cette année a été reporté à 2019 faute d’accord sur les conditions de travail des salariés concernés.

Lors de sa webconférence, Bechtle a également réaffirmé son objectif pour 2020 de porter sa marge opérationnelle à 5%, contre 4,6% l’an dernier.

Après « Vision 2000 », Vision 2010 » et « Vision 2020 », « Vision 2030 » est le quatrième plan de la société basée à Neckarsulm. La semaine dernière, celle-ci a annoncé avoir atteint deux ans plus tôt l’objectif prévu par « Vision 2020 », qui consistait à porter son effectif à 10.000 employés. Ce plan prévoit par ailleurs un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros en 2020

« C’est précisément à une époque comme celle-ci, caractérisée par la rapidité, la volatilité, l’incertitude, la complexité et le changement constant que les entreprises performantes doivent avoir une vision. Notre vision 2030 nous guide au-delà de notre quotidien, des prévisions trimestrielles ou annuelles », a expliqué à ses salariés, le patron de Bechtle, Thomas Olemotz.