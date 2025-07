OpenAI est prêt à dévoiler son propre navigateur web alimenté par l’IA. Selon les informations de Reuters, basées sur plusieurs sources proches du dossier, la startup prévoirait un lancement dans les prochaines semaines. L’objectif avec ce projet est de contester la domination de Google Chrome sur le marché mondial des navigateurs, source de données cruciales pour conforter sa mainmise sur la publicité numérique.

Basé sur Chromium -le navigateur web open source développé à l’origine par Google et sur lequel reposent aussi Chrome, Edge ou encore Opera et Brave – ce nouvel outil d’OpenAI intégrera une interface de chat. Il permettra également à des agents IA comme « Operator » d’automatiser des tâches sur le web de manière autonome telles que remplir des formulaires, rechercher de l’information contextuelle ou effectuer des réservations.

L’idée derrière un tel navigateur IA est de reprendre le contrôle de l’expérience de navigation et capter une part significative des données comportementales des internautes. Open AI est loin d’être seul à vouloir s’engager sur cette voie. Perplexity vient ainsi de dévoiler son navigateur Comet, The Browser Company propose le navigateur Arc, Brave a intégré à son navigateur son assistant IA Leo, sans oublier le Copilot de Microsoft dans Edge.

Face à cette concurrence, OpenAI peut espérer capitaliser sur sa base revendiquée de plus de 500 millions d’utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT pour s’imposer comme un nouvel acteur de poids face à Chrome, qui détient plus de deux tiers du marché selon statcounter avec plus de 3 milliards d’utilisateurs dans le monde.

OpenAI avait déjà étudié la création d’un navigateur en 2024 et avait même déclaré être prêt à racheter Chrome si celui-ci venait à être démantelé par les autorités antitrust. La firme a par ailleurs recruté d’anciens cadres dirigeants de Google ayant travaillé sur le développement de Chrome, confirmant son intention d’aller au-delà de l’expérimentation.