A l’occasion de son salon virtuel hier et aujourd’hui, la filiale d’IBM fait plusieurs annonces qui sont autant d’opportunités pour les partenaires de distribution, en particulier dans le milieu de gamme du marché du Cloud.

Voici quatre nouveautés open-source à retenir :

Trois nouvelles capacités pour OpenShift

Pour commencer, Red Hat dévoile trois nouvelles capacités OpenShift :

API-first, un outil de gestion des interfaces de programmation d’applications (API) pour améliorer la livraison d’applications basées sur des microservices

Red Hat OpenShift Streams for Apache Kafka, un outil qui permet aux développeurs d’intégrer des données en continu dans les applications de cloud hybride

Red Hat OpenShift Data Science, un outil pour accélérer le développement, la formation et le test des modèles d’apprentissage automatique sans les exigences d’infrastructure associées

Red Hat OpenShift Platform Plus

Red Hat prévoit aussi de lancer une nouvelle édition de Red Hat OpenShift Platform au cours du deuxième trimestre. Red Hat OpenShift Platform Plus devrait étendre les capacités de sécurité et de conformité des outils. Elle dispose de capacités de gestion et d’automatisation pour apporter de la cohérence à toute la chaîne d’approvisionnement des logiciels, selon l’entreprise. Platform Plus intègre Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes – un outil construit à partir de la technologie de StackRox récemment acquise par Red Hat – mais également Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes et Red Hat Quay.

Red Hat Enterprise Linux 8.4

Avec les mises à jour de Podman, d’Image Builder et de Red Hat Insights Subscriptions, la version 8.4 de la plateforme Red Hat Enterprise Linux apporte de nouvelles fonctionnalités de gestion, de déploiement et de conteneurs Linux adaptées à l’informatique périphérique. Cette nouvelle version sera disponible « dans les semaines à venir », selon la société.

Une extension de Red Hat Insights

Enfin, une extension de l’offre d’analyse prédictive de la société est désormais disponible. Insights a été étendu à Red Hat OpenShift et Ansible Automation Platform pour réduire les frictions entre les équipes IT et commerciales. Insights Cost Management et Subscriptions donnent de la visibilité sur les coûts d’OpenShift par projet ou par équipe.

« Le milieu de gamme du marché du Cloud est le segment qui connaît la croissance la plus rapide actuellement », déclare Paul Cormier, le PDG de Red Hat, à notre confrère de CRN. « C’est une opportunité pour les partenaires car nous avons plus de 200.000 clients et il nous est impossible de nous adresser à eux en direct. »