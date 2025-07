Le grossiste à valeur ajoutée NeoVAD entame la distribution de l’hyperviseur open source XCP-ng du Français Vates, qui se positionne comme une alternative crédible à VMware. Peu connu en France mais déjà bien implantée aux États-Unis, Vates bénéficie d’un élan de reconnaissance dans le contexte des remous liés au rachat de VMware par Broadcom.

Le partenariat a été dévoilé le 3 juillet, dernier lors d’un événement organisé pour le dixième anniversaire du distributeur qui a rassemblé près de 200 partenaires au Pavillon des Étangs (dans le Bois de Boulogne à Paris). À cette occasion, l’hébergeur Exodata – originaire de La Réunion – a témoigné de son usage conjoint des technologies Vates, DataCore et EasyVirt, trois marques figurant au portefeuille de NeoVAD.

Cet accord de distribution suit de près un autre partenariat signé avec Upwind, une jeune pousse israélienne de près de 200 personnes positionnée sur le marché prometteur des plateformes de protection des applications cloud natives (ou CNAPP). Fondée en 2022, financée à hauteur de 180 millions de dollars et réalisant déjà quelques dizaines de millions de dollars d’ARR, Upwind propose une plateforme de sécurité cloud temps réel, capable d’identifier les vulnérabilités et menaces applicatives dès leur exécution en « runtime ».

L’éditeur se pose ainsi en challenger de solutions telles que Prisma Cloud de Palo Alto ou Wiz (racheté pour 32 milliards de dollars en mars par Alphabet, la maison mère de Google), deux plateformes considérées comme leader sur ce marché.

Upwind sécurise les applications cloud mais également les API (échanges interapplicatifs), les infrastructures, les conteneurs et les charges de travail, qu’elles soient sur site ou dans le Cloud, et ce quel que soit le fournisseur de Cloud, note Jérôme Boulon, PDG du distributeur (photo). Autre atout mis en avant par ce dernier : sa technologie est relativement simple à mettre en œuvre et à démontrer.

Dévoilé initialement lors du Forum Incyber, ce partenariat (exclusif) « suscite beaucoup d’intérêt de la part de nos partenaires », se félicite le PDG, qui note que trois partenaires se sont déjà engagés dans sa promotion (même si rien n’a encore été contractualisé).

Ces nouveaux accords sont illustratifs de la stratégie de NeoVAD depuis sa création consistant à se positionner sur des marchés porteurs en signant des marques alternatives différenciantes. Une stratégie qui continue de lui assurer une croissance soutenue. Après être passé de 10 à près de 17 M€ de CA en 2024, le distributeur – qui représente également les marques Cato Networks, Netwrix, Kiteworks et HCL Software – entend encore quasiment doubler son chiffre d’affaires en 2025 (à 30 M€). Son effectif devrait atteindre 25 personnes à la fin de l’année contre 14 fin décembre. Sur sa lancée, il prévoit de franchir les 50 millions d’euros d’ici deux à trois ans.