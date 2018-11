Trois semaines après le Red Hat Forum Paris et trois jours après l’annonce du rachat par IBM, Carine Braun-Henault, directrice générale de la filiale française affiche sa sérénité quant à l’avenir de l’éditeur open source. D’abord, malgré un léger ralentissement lors du trimestre clos fin août, la croissance reste soutenue. « Sur plusieurs trimestres roulants, l’activité de Red Hat continue de progresser au rythme de 20% par an. Une performance d’autant plus remarquable que l’entreprise dépasse désormais les 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel et n’a cessé de croître depuis sa création il y a 25 ans », souligne la directrice générale. Dans le détail, cette croissance est tirée – et c’est un motif de satisfaction – par ses offres orientées applications et modernisation d’applications, notamment son offre de plateforme sous forme de service OpenShift, son offre de cloud privé OpenStack et son offre d’automatisation Ansible.