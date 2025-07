La start-up lilloise Viziosense lève 2,7 millions d’euros pour renforcer sa présence européenne.

Via cette seconde levée de fonds, la jeune pousse fondée en avril 2022 par Maxime Schacht et Amine Bourki veut devenir un leader européen de la mobilité urbaine sans vidéosurveillance avec son capteur optique ‘intelligent’, « embarquant une IA en edge computing ».

Cette solution permet notamment de mesurer en temps réel le nombre de personnes circulant dans des gares, des aéroports ou lors de grands événements (solution Visiocount) ou encore de détecter les places disponibles dans les parkings (solution Visiopark).

Le capteur optique recense en temps réel les flux de véhicules, de vélos et de piétons sans filmer ni stocker d’images dans le cloud. Viziosense précise traiter les données localement, sans transmission d’image, reconnaissance faciale ou lecture de plaque, « comme le demandent le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la Cnil) ». L’outil est donc conforme aux normes de protection de la vie privée, selon le communiqué, et est déjà utilisé dans 15 pays.

Pour mémoire, la start-up basée au sein de l’incubateur Euratechnologies avait déjà bouclé un premier tour de table de 1,4 million d’euros en mai 2023. Les deux levées de fonds ont été pilotées par l’investisseur historique Alacrité.