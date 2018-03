Ce sera sans doute l’une des principales annonces du salon IT Partners qui se tiendra les 14 et 15 mars prochain : l’ouverture d’un marché de gros d’offres de fibre mutualisée (FTTH) pour les entreprises à l’initiative de l’opérateur Kosc Telecom. Durant le salon, pas moins de six opérateurs, dont OpenIP, Serveurcom et Nerim, annonceront des offres très haut débit en marque blanche basées sur ses liens fibre.

Kosc a informé ses clients et prospects qu’il sera en mesure de livrer ses premiers accès fibre à partir du 9 avril et que son outil de cotation, qui permet de vérifier l’éligibilité des clients finaux, est d’ores et déjà en ligne. Pièce maîtresse de son dispositif, qui a concentré la majorité de son investissement dans la fibre pour les professionnels, cet outil permet de déterminer l’éligibilité d’une entreprise à la fibre sur la base du numéro d’identification de sa ligne cuivre – autrement dit son numéro de téléphone dans encore de nombreux cas. Kosc apporte ainsi une véritable innovation au marché en rendant le processus de vérification de l’éligibilité plus automatisé et plus fluide.

L’ouverture de ce marché de gros est une excellente nouvelle pour l’ensemble des opérateurs dits alternatifs qui, depuis quelques années, perdaient des clients faute d’être en mesure de leur proposer des accès fibre mutualisée. Sur la base de l’offre Kosc Telecom, ils vont pouvoir bâtir des offres très haut débit (jusqu’à 1 Gbps) positionnées à moins de 100 € (voire à moins de 70 €), concurrentielles avec celles d’Orange et de SFR. Cela devrait contribuer dynamiser leurs ventes et accélérer la migration du marché entreprises vers le très haut débit. Une migration déjà bien entamée, la fibre pesant déjà 20 à 50% des nouvelles ouvertures de lignes, estime Antoine Fournier, directeur général de Kosc Telecom.

Créé à l’automne 2015, Kosc exploite un réseau né du regroupement de l’infrastructure de Completel et de celle d’OVH. À la différence d’Orange et de SFR, ses deux concurrents dans la fourniture de liens télécoms en gros (wholesale), Kosc n’adresse pas les entreprises en direct. Sa clientèle se limite à la centaine d’acteurs français détenteurs d’une licence opérateur ARCEP qui possèdent leur propre cœur de réseau. Ce sont ces opérateurs qui ont ensuite vocation à adresser les clients finaux (parfois via des intermédiaires) en intégrant leurs services (connectivité IP, accès Internet, téléphonie, cloud, VPN…) aux liens télécoms mis à leur disposition.

Kosc a conçu à leur intention une plateforme de connectivité qui automatise entièrement le processus de commande, de mise à disposition et de maintenance des liens. Cette plateforme, c’est la principale valeur ajoutée de Kosc et sa raison d’être ? Un an après la mise en production de cette plaforme, Kosc revendique plusieurs dizaines de milliers de lignes commercialisées (dont seulement une partie a été livrée). L’opérateur ne dévoile pas le nombre de ses clients mais Antoine Fournier indique avoir d’ores et déjà obtenu le référencement d’une majorité des acteurs avec lesquels il souhaitait contractualiser. Un rythme d’avancement qui lui permet de maintenir l’objectif de 100.000 lignes ouvertes à l’horizon 2019-2021 qui avait été annoncé en 2016.