Gartner a publié fin juin l’édition 2025 de son Quadrant magique pour les infrastructures LAN filaires et sans fil d’entreprise. Par rapport à la précédente édition, le nombre de fournisseurs sélectionnés passe de 13 à 15 avec une hiérarchie bousculée.

Comme en 2024, Juniper Networks, Huawei, HPE (Aruba) et Fortinet sont distingués comme leaders. Évalué sans doute pour la dernière fois de manière indépendante avant la finalisation de son acquisition par HPE, Juniper Networks surclasse ses concurrents sur les deux axes de l’exhaustivité de la vision et de la capacité d’exécution.

La principale surprise est la relégation de Cisco, qui sort du carré des leaders, où il a figuré pendant 6 années consécutives, pour figurer seul désormais dans celui des challengers. Cisco a beau être largement dominant en termes de parts de marché, Gartner estime que sa stratégie produits n’est plus parfaitement alignée avec les besoins des clients et pointe des faiblesses en matière d’innovation et de réactivité.

« Cisco est toujours en train d’unifier l’ensemble de son portefeuille Catalyst et Meraki en une offre cohérente, ce qui crée des défis pour les clients à mesure que leurs besoins évoluent », soulignent notamment les analystes du Gartner.

Cisco n’est pas le seul à être dégradé. Extreme Networks quitte aussi le carré des leaders pour rejoindre celui des visionnaires, en raison notamment d’un retard relatif dans ses capacités d’IA.

À l’inverse, Juniper Networks doit en partie sa première place à ses avancés dans l’IA. « Mist AI, doté de l’IA agentique Marvis Minis, fournit aux entreprises des informations constantes sur l’état de leur réseau, permettant des opérations sans intervention », note Gartner.

Le cabinet prédit que d’ici 2028, 35 % des entreprises utiliseront l’IA pour améliorer les opérations et la résilience du réseau, contre moins de 10 % en 2025.

Autre tendance émergente, le réseau en tant que service (NaaS) devrait être adopté d’ici 3 ans par 15% des entreprises contre 2% seulement aujourd’hui. Cela vaut à trois nouveaux entrants de faire leur apparition dans le Quadrant comme acteur de niche (Join Digital) ou visionnaires (Meter et Nile).

Avec la relégation de Cisco, HPE Aruba et Juniper Networks apparaissent en position de force avant leur fusion. Gartner relève toutefois l’inquiétude des clients des deux fournisseurs en raison de l’impact que pourrait avoir cette acquisition sur l’évolution des portefeuilles. Rappelons que le mois dernier HPE a trouvé un accord avec le DOJ et accepté des concessions dont la cession de son activité de réseau sans fil Instant On.