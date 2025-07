Au commencement de son année fiscale 2026, Microsoft a organisé l’événement “MCAPS Start for Partners” afin de mobiliser son écosystème autour d’une nouvelle feuille de route centrée sur l’intelligence artificielle.

Cette dernière fixe trois priorités : pousser l’adoption des solutions Copilot sur Microsoft 365 et Dynamics 365, accélérer les migrations vers le cloud et l’innovation IA via Azure, ainsi que renforcer les offres de cybersécurité.

« Ces domaines de solutions sont conçus pour refléter la façon dont nos clients perçoivent leurs défis commerciaux, ce qui permet à Microsoft et à ses partenaires d’adapter plus facilement leurs solutions à ces besoins », commente la responsable du channel Nicole Dezen (photo) dans un billet de blog.

Pour stimuler la croissance, Microsoft élargit les avantages de son programme Microsoft AI Cloud Partner, les opportunités de formation et les mesures incitatives. Pour les partenaires logiciels, la participation au programme Marketplace Rewards et les certifications logicielles seront récompensées par une augmentation des crédits Azure.

« Ces avantages débloquent des ressources précieuses telles que des consultations techniques, l’accès à AI Foundry, GitHub et GitHub Copilot, des bons d’examen et des récompenses supplémentaires liées aux performances du marché », précise Nicole Dezen.

Pour les partenaires de services, les avantages incluent des licences supplémentaires (Copilot Studio, Microsoft 365 E5 Security, Dragon Copilot), un accès anticipé aux nouveautés produits, ainsi que des capacités de pilotage renforcées dans Partner Center.

Microsoft entend également renforcer ses efforts en matière de formation, à commencer par l’IA agentique. Des parcours pratiques seront proposés pour déployer les agents à l’aide de Copilot Studio et d’Azure AI Foundry. Sont aussi prévus des roadshows sur l’IA et une initiative « Skilling in a Box » à destination des distributeurs, qui vise à « étendre les compétences avant-vente et de vente à des milliers de revendeurs ».

Pour mieux valoriser les compétences des partenaires, Microsoft lance une nouvelle spécialisation Copilot, suivie plus tard dans l’année de plusieurs nouvelles désignations (Distributeur, Support, Cloud souverain, OEM et vendeurs d’appareils Windows et Copilot+).

Ces expertises seront associées à une revalorisation à deux chiffres des incitations Microsoft 365 et jusqu’à 70% pour celles basées sur les résultats Azure. Microsoft annonce aussi des investissements accrus dans la sécurité (+15%), les primes CSP (+20%), le financement de Copilot (+50%) et les fonds d’investissement des clients d’entreprise (+20%).