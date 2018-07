Comme chaque année, Microsoft distinguera ses partenaires les plus performants au cours de sa conférence partenaires Inspire qui se tiendra du 15 au 19 juillet à Las Vegas en présence de plus de 10.000 partenaires dont 400 français. Si les trophées ne seront officiellement remis qu’à cette occasion, la liste des partenaires français qui seront récompensés est connue depuis quelques jours. Nous nous la sommes procurée. Pour la première fois cette année, Microsoft a fait le choix de récompenser non pas un mais onze partenaires français pour prendre en compte l’évolution de sa stratégie et de son organisation partenaires. Deux autres partenaires français s’illustrent également en tant que finalistes des awards remis par la corp.

Un prix a été attribué à un représentant de chacune des quatre catégories de partenaires que distinguent désormais les équipes Microsoft. Ainsi, Linkbynet a obtenu le prix du meilleur partenaire MSP (fournisseur de services managés) pour la croissance du nombre de nouveaux clients qu’il accompagne en services managés. « Une performance à mettre au crédit de la collaboration très étroite qui s’est établie entre les équipes Microsoft et ce partenaire qui a permis de gagner conjointement de nombreux clients », souligne Luc Badier.

Le prix du meilleur partenaire SI (intégrateur système) a été attribué à Cellenza, une société de services pure player Microsoft spécialisée dans le développement d’applications à façon. Déjà finaliste pour le prix du partenaire de l’année 2017, Cellenza s’est fait remarquer pour sa grosse consommation annuelle d’Azure (plus de 1 M€), et sa parfaite maîtrise de cet environnement, notamment sa brique intelligence artificielle, qui lui ont permis de signer quelques projets exceptionnels.

Talensoft hérite du prix du meilleur ISV (éditeur indépendant), là-encore pour son utilisation intensive et exhaustive d’Azure.

Enfin, le prix du channel development, catégorie qui regroupe tous les partenaire SMB, les LARs (revendeurs grands comptes) et les grossistes, est attribué à Compufirst, qui progresse régulièrement sur l’offre cloud Microsoft.

Des prix ont également été attribués aux acteurs les plus innovants sur ses produits les plus stratégiques en distinguant à chaque fois le segment entreprise (grand compte) et SMC (petites et moyennes entreprises).

Sur son offre intelligence artificielle, Microsoft a ainsi récompensé Viséo le segment entreprise et Energisme sur le segment SMC. Editeur et intégrateur d’objets connectés spécialisé dans l’optimisation de la consommation électrique, ce dernier fait partie de ces partenaires que Microsoft cite régulièrement en exemple pour illustrer les bénéfices de sa nouvelle plitique d’accompagnement partenaires.

Sur Azure, c’est Exakis qui obtenu le prix sur le segment grands comptes, tandis que Tech Data le décroche sur la partie SMC. Tech Data a fait une année splendide sur l’accompagnement des revendeurs sur Azure, commente Luc Badier. Le grossiste a recruté une équipe d’avant-vente d’excellent niveau qui a su accompagner des partenaires traditionnels consommateurs de licences Windows server dans le design de leurs architectures Azure contribuant ainsi à leur basculement vers le Cloud ».

Sur Dynamics, Microsoft a récompensé Accenture Avanade sur le segment grands comptes et Masao, sur le segment SMC. Masao un partenaire historique spécialisé au départ sur Sharepoint et qui s’est réinventé autour du décisionnel faisant du CRM et de l’ERP de Microsoft ses offres phares.

Enfin, le prix du partenaire de l’année pour la France est attribué à Capgemini Sogeti. Seul ce prix sera mis en avant par Microsoft au cours de la conférence Inspire auprès de l’ensemble de son écosystème partenaires.

À noter également les places de finalistes monde pour Nelite dans la catégorie sécurité et Energisme – encore – dans la catégorie IoT.