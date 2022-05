Alors qu’IBM lançait sa conférence Think, Red Hat tenait de son côté, en présentiel, son Red Hat Summit 2022. Une conférence dominée par RHEL 9, les services OpenShift et la plateforme Ansible Automation.

Racheté 34 milliards de dollars par IBM en 2018, l’éditeur Red Hat, figure de proue de l’open source en entreprise, a considérablement contribué au retour à la croissance du groupe américain et à remplir le carnet de commandes de sa division consulting. Mais Red Hat demeure une division relativement indépendante avec des clients qui lui sont propres et des conférences dédiées.

À l’occasion de son Red Hat Summit 2022, l’éditeur a lancé la version 9 de son Red Hat Enterprise Linux, annoncé de nouvelles solutions Edge centrées sur OpenShift ainsi qu’un partenariat avec Kyndryl (né du split d’IBM), et présenté une évolution managée de sa plateforme Ansible Automation sur Microsoft Azure.

RHEL 9, premier RHEL de l’ère IBM

Véritable moteur business de Red Hat et d’IBM, Red Hat Enterprise Linux est sans aucun doute l’une des distributions Linux les plus populaires sur les serveurs des entreprises comme sur les différents clouds publics. Cette version 9 est la première évolution majeure de RHEL depuis le rachat de Red Hat par IBM. Elle veut offrir une expérience plus uniforme dans les contextes de cloud hybride tout en offrant une sécurité renforcée. Ainsi RHEL 9 incorpore des protections contre les attaques dérivées de Meltdown et Spectre, le support de PCI-DSS et de l’authentification par Smart Card, le support d’OpenSSL 3, des paramétrages durcis par défaut et intègre IMA (Integrity Measurement Architecture) pour vérifier l’intégrité du système et détecter les modifications. RHEL 9 introduit également de nouveaux RHEL Roles qui permettent de configurer automatiquement le système pour des Workloads donnés : Postfix, HA clusters, Microsoft SQL Server, Web Console, etc.

Ansible Automation pour Azure

L’autre grande annonce tourne autour de l’automatisation des infrastructures, un des chevaux de bataille de Red Hat et d’IBM. Red Hat annonce la disponibilité générale d’Ansible Automation Platform sur Microsoft Azure, permettant ainsi aux entreprises de bénéficier d’une des principales plateformes d’automatisation du cloud hybride sous forme d’offre managée sur le cloud Microsoft. Selon Red Hat, cette offre « permet aux équipes informatiques d’automatiser et de faire évoluer rapidement toute application dans le cloud pour la rendre accessible partout, sans introduire de tâche administrative ou complexité supplémentaire. Avec Red Hat Ansible Automation Platform sur Azure, les entreprises peuvent bénéficier de faibles coûts administratifs, d’une facturation intégrée avec Microsoft, des plus récentes fonctionnalités d’Ansible Automation Platform et de contenus cloud packagés. Pour une prise en main plus rapide, ses utilisateurs ont accès à des processus d’automatisation clés en main spécifiques à la plateforme Azure ».

Du Edge Computing dans le viseur

Pour accélérer l’adoption par les entreprises d’architectures d’edge computing, Red Hat annonce une nouvelle initiative collective : Red Hat Edge. Cette initiative vise à regrouper des fonctionnalités permettant de limiter la complexité de déploiements Edge et d’uniformiser leur sécurisation en s’appuyant sur un socle commun Red Hat OpenShift..

Red Hat Edge est l’initiative collective de Red Hat destinée à intégrer l’edge computing dans le cloud hybride ouvert. Celle-ci englobe un large éventail de technologies innovantes dans ce domaine, où Red Hat Enterprise Linux et Red Hat OpenShift. Au passage, Red Hat Ansible Automation Platform se dote de capacités d’automatisation qui s’étendent aux déploiements edge, tandis que Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes facilite la gestion de la scalabilité dans ces contextes mêlant Edge et Cloud. Le stockage edge est piloté par Red Hat OpenShift Data Foundation.

Parallèlement à ces trois annonces, Red Hat enrichit son offre de « Cloud Services » avec de nouveaux connecteurs Kafka pour OpenShift Streams, un nouveau service de découverte d’API (OpenShift Service Registry) et une nouvelle expérience « DBaaS » (Red Hat OpenShift Database Access).

Enfin, pour la petite histoire, on retiendra l’officialisation d’un accord entre Red Hat et… Kyndryl (l’ex division infogérance d’IBM devenue indépendante). Une annonce qui s’inscrit dans les multiples partenariats signés par Kyndryl depuis son envol.