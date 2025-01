L’année 2024 a été fortement marquée par le rachat de Vmware par Broadcom pour les acteurs du channel. C’est ce qui ressort de l’examen des articles Channelnews les plus lus en 2024. Mais cela n’a pas été le seul sujet de préoccupation du channel. Petit retour sur les faits marquants qui ont émaillé l’année des acteurs du numérique à travers 10 articles Channelnews les plus lus en 2024.

Rachat de VMware par Broadcom : les partenaires français de plus en plus inquiets

À quelle sauce les partenaires VMware vont-ils être mangés ? À mesure que le temps passe, il devient de plus en plus évident que Broadcom fera peu de cas de son exceptionnel réseau de partenaires. Les partenaires français ne se font pas d’illusions : une proportion importante d’entre eux – on parle de 80 à 90% – risque de ne pas être en mesure de satisfaire aux critères d’éligibilité du nouveau programme partenaires en gestation chez Broadcom, suite à la dénonciation le 23 décembre de tous les accords de partenariat en vigueur avec les revendeurs et prestataires de services VMware.

Lire l’article complet de janvier 2024

AWS affirme que des clients quittent son Cloud pour revenir sur site

AWS se dit confronté à une concurrence plus féroce que jamais des fournisseurs de cloud mais aussi de l’informatique sur site. Répondant aux questions de la CMA, l’autorité de régulation britannique, AWS a fourni des exemples de sociétés renonçant à ses services pour revenir au « on-promise ». Selon l’hyperscaler, des clients font ce choix malgré les efforts importants nécessaires à la construction d’un centre de données, ce qui met en évidence le niveau de flexibilité et l’attrait de cette option.

Lire l’article complet de septembre 2024

Avec l’intégration de Python, Excel devient un véritable outil de Data Science

Il y a presque un an, Microsoft lançait une véritable bombe numérique dans l’écosystème de sa suite collaborative et des tableurs : l’introduction des fonctions Python dans Excel. L’idée consiste à permettre d’appeler directement des fonctions écrites en Python au sein des tableaux Excel (via une nouvelle fonction ‘=PY()’) et de permettre à du code Python de manipuler à loisir les tableaux Excel (par le truchement d’une nouvelle classe « xl() » ).

Lire l’article complet de juillet 2024

Les ESN & ICT les plus performantes en 2024

Numeum et KPMG publient la 7ème édition de leur classement annuel des entreprises de services du numérique (ESN) et de l’ingénierie conseil en technologies (ICT) en France. Sur le podium des plus performantes, on retrouve Capgemini, Sopra Steria et Accenture.

Lire l’article complet d’octobre 2024

Des milliers d’instances Fortinet vulnérables à une faille activement exploitée

Plus de 85.000 appareils Fortinet restent vulnérables à une faille exploitée activement, selon la fondation Shadowserver. D’une note de gravité CVSS de 9,8, la vulnérabilité CVE-2024-23113 – découverte en février dernier – est critique. Elle affecte le démon du protocole FortiGate to FortiManager de FortiOS, utilisé pour sécuriser les périphériques réseau. La majorité des appareils Fortiner qui demeurent vulnérables à ce jour se situent en Asie (plus de 38.000), en Amérique du Nord (plus de 21.000) et en Europe (plus de 16.000).

Lire l’article complet d’octobre 2024

Les multiples de valorisation des ESN françaises ont reculé en 2023

L’analyse de 382 achats d’ESN françaises sur 5 ans montre que les transactions et multiples de valorisation ont reculé en 2023, selon les cabinets PAC et Crescendo Finance. Le baromètre des acquisitions et fusions d’entreprises de services numériques françaises indique que, de 2019 à 2022, la progression en volume a été constante, exception faite de 2020, avec la crise sanitaire du Covid. En 2023, la tendance a décru : de 98 à 88 opérations.

Lire l’article complet de juin 2024

Après ses derniers records en bourse, Nvidia fractionne par 10 ses actions

C’est ce week-end que Nvidia a prévu d’opérer la division par 10 de ses actions. Au lieu d’une action autour de 1200 dollars selon le cours de vendredi, les actionnaires recevront lundi 10 actions autour de 120 dollars. L’évolution ne change rien à la valeur globale mais vise à rendre le titre plus accessible pour les petits actionnaires.

Lire l’article complet de juin 2024

Une nouvelle alternative aux suites bureautiques américaines

La suite bureautique collaborative Hexagone, alternative française aux solutions américaines telles que Microsoft 365 et Google Workspace, est désormais disponible à la vente auprès des acteurs public et privés. Elle est le fruit d’un consortium de sept entreprises réparties dans six régions de l’Hexagone : l’éditeur Interstis en Bourgogne, l’éditeur francilien Xwiki, la toulousaine BlueMind, la PME grenobloise Belledonne Communications, la nantaise Tranquil-IT, la start-up bordelaise PARSEC et 3DS Outscale.

Lire l’article complet d’octobre 2024

HP contraint de ne plus commercialiser ses services d’abonnement HP+ et Instant Ink pour ses imprimantes laser

HP abandonne ses services d’abonnement HP+ et de toner Instant Ink pour ses imprimantes laser. Le fournisseur arrête également de commercialiser ses imprimantes de série e. En 2020, HP voulait maintenir des revenus d’impression réguliers alors que les entreprises impriment moins qu’avant. La société a lancé HP+, un service qui requiert une connexion internet en continu et exige de commander, via le service d’abonnement Instant Ink, du toner HP uniquement.

Lire l’article complet de juillet 2024

5.000 salariés de SAP signent une pétition contre le retour au bureau décidé par l’éditeur

Plus de 5.000 salarié·e·s de SAP ont signé une pétition interne affirmant se sentir « trahi·e·s » par le géant allemand du logiciel. En effet, le PDG Christian Klein avait déclaré en 2021 que l’entreprise était « un lieu de travail 100% flexible et basé sur la confiance ». Pourtant, l’éditeur a publié de nouvelles directives en ce début janvier qui obligent tout le personnel, soient plus de 100.000 personnes, à travailler sur site ou chez le client trois jours par semaine à partir d’avril prochain.

Lire l’article complet de février 2024

Les vulnérabilités du VPN Ivanti massivement exploitées

Les solutions VPN Connect Secure (ICS) et Policy Secure d’Ivanti présentent deux failles de sécurité exploitées massivement à l’heure actuelle, selon l’équipe de recherche en cybersécurité de Volexity. Plus de 4.300 appareils seraient touchés, dont quelques centaines en France. Des organisations de toutes tailles et tous types seraient d’ores et déjà compromises.

Lire l’article complet de janvier 2024