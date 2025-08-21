Thoma Bravo va bien lancer une OPA géante sur le fournisseur canadien de solutions de gestion des ressources humaines Dayforce. L’entreprise a confirmé la conclusion d’un accord qui avait fuité dès la semaine dernière grâce aux sources bien informées de l’agence Bloomberg. Elle accepte sa privatisation par le puissant fonds d’investissement très actif dans le secteur du logiciel dans le cadre d’une transaction de 12,3 milliards de dollars, dette de 1,2 milliard de dollars comprise.

L’offre à 70 dollars par action représente une prime de 32,4 % par rapport au cours de clôture de l’action le 15 août, avant les premières rumeurs.

La plateforme a été créée en 2009 par David Ossip (photo), déjà fondateur de Workbrain. C’est une solution SaaS tout-en-un qui couvre les fonctions RH, paie et gestion des temps et des talents. Elle a été rachetée en 2012 par Ceridian, qui en 2024 s’est rebaptisée Dayforce, du nom de sa plateforme phare.

La société Dayforce, basée à Minneapolis et Toronto, compte aujourd’hui plus de 9 500 employés, dont 1 500 au Canada, et sert près de 7 000 clients à travers le monde. Sur son dernier trimestre fiscal clos fin juin, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 467,7 millions de dollars en hausse de près de 10% et un bénéfice net de 21,3 millions de dollars

« Avec Thoma Bravo, nous nous associons à une organisation véritablement unique pour accélérer notre activité. Notre concentration, nos ressources et notre innovation produit sont focalisées sur notre ambition de devenir le leader du HCM [gestion du capital humain] dans un monde du travail façonné par l’IA », a commenté dans un communiqué son fondateur et PDG David Ossip.

La transaction, qui comprend un investissement minoritaire d’une filiale de l’Abu Dhabi Investment Authority, devrait être finalisée au début de l’année prochaine. L’opération reste toutefois soumise à la validation des actionnaires.