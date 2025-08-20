Equans Digital France devient le premier intégrateur à s’associer à OVHcloud autour de sa nouvelle offre On-Prem Cloud Platform (OPCP), une solution packagée de cloud à déployer sur site client. Annoncée au début de l’été et présentée comme une alternative souveraine aux clouds des hyperscalers, elle permet aux entreprises d’installer une infrastructure cloud directement dans leurs locaux, tout en conservant la simplicité d’usage et la souplesse d’un cloud public.

« Là où les offres comparables de Microsoft ou AWS nécessitent toujours une connexion aux clouds publics pour les mises à jour, OPCP est la première vraie offre de cloud sur site entièrement découplable des infrastructures de l’hébergeur. Elle garantit aux clients un contrôle total de leurs données, tout en restant sur un modèle 100 % Opex », souligne Raphaël Contamin, CEO d’Equans Digital France (photo).

« Les clients recherchent des solutions souveraines en Opex mais à des coûts maîtrisés. C’est l’intérêt de l’offre OPCP », renchérit Guillaume Baillieux, responsable de la division IT solutions & cybersécurité.

Concrètement, OPCP repose sur des « pods » prêts à l’emploi fournis par OVHcloud, intégrant serveurs et pile logicielle. La configuration minimale correspond environ sept serveurs occupant environ une demi-baie d’une valeur de quelque dizaine de milliers d’euros (stockage compris). Mais le système, rapidement déployable et facile à administrer, est dimensionnable en fonction des besoins du client.

Equans Digital a fait le choix de flécher en priorité ses investissements sur trois marchés : l’industrie, les collectivités territoriales et la santé. Trois marchés où les enjeux de souveraineté, de performance (traitement de grandes quantités de données, faible latence…) et de maîtrise des coûts se font particulièrement sentir.

Equans Digital indique avoir constitué en quelques semaines un carnet de commandes solide sur ses trois marchés prioritaires. « Nous sommes sereins sur la signature de projets à court terme, car la demande est forte », confie Guillaume Baillieux.

Déjà certifiées PASSI (Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information) par l’ANSSI et en cours de certification PACS (prestataire d’audit de la cybersécurité), les équipes d’Equans Digital montent actuellement en compétence via un plan de formation et de certification co-construit avec OVHcloud. Objectif affiché : être totalement autonome sur les projets OPCP d’ici la fin de l’année.

Au-delà de l’intégration de la plateforme, Equans complète l’offre OPCP par une gamme de services additionnels : accompagnement des clients dans leurs propres démarches de certification et d’homologation, déploiement de sondes de détection, mise à disposition de son Security Operations Center (SOC) OT/IT…

