Broadcom supprime tous les accords de partenariat et d’incitations commerciales avec les revendeurs et prestataires de service de VMware le 4 février prochain.

Dans un email envoyé à ses 65.000 partenaires juste avant Noël, le nouvel acquéreur de VMware les oblige à postuler de nouveau et les invite à « s’assurer que les informations de contact de leur entreprise sont correctes dans la section ‘My Company’ de la page d’accueil du portail Partner Connect », en attendant de leur faire savoir s’ils pourront encore vendre des produits VMware.

« A compter du 5 février 2024, Broadcom assurera la transition des programmes de partenariat de VMware vers le programme de partenariat Broadcom Advantage, sur invitation seulement », déclare le fournisseur de puces qui a acquis VMware en novembre dernier.

Et Broadcom de vanter les opportunités de son prochain programme partenaires. Ainsi, les candidats élus auront droit à « une compensation pour les renouvellements, des remises pour l’enregistrement de transactions avec une différenciation par niveau de programme, des incitations basées sur la performance pour les renouvellements, des exigences de certification simplifiées et une formation gratuite ».

Selon CRN, les invitations ne devraient être envoyées qu’aux partenaires dont le chiffre d’affaires est de plus de 500.000 dollars. Le média cite un revendeur de VMware aux Etats-Unis, ayant tenu à rester anonyme : « Pour les quelque 4.000 petits partenaires de VMware, ce sera difficile. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il y aura un programme de niveau 2 où les plus petits pourront travailler avec les plus grands pour s’en sortir ».