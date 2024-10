Numeum et KPMG publient la 7ème édition de leur classement annuel des entreprises de services du numérique (ESN) et de l’ingénierie conseil en technologies (ICT) en France.

Sur le podium des plus performantes, on retrouve Capgemini, Sopra Steria et Accenture.

Il ressort de l’étude de Numeum et KPMG que 96% des ESN & ICT sont confiantes, voire très confiantes, dans leurs objectifs de croissance à 3 ans : +3% par rapport à 2023. Leur premier moteur de croissance est leur capacité à recruter (23%), suivie des acquisitions externes (21%) et d’un positionnement sur des marchés porteurs (services financiers, énergie et industrie).

Le conseil en transformation digitale reste le service le plus dynamique, suivi de l’applicatif/logiciel et de la cybersécurité. 28% des entreprises intègrent l’IA dans leurs projets d’innovation et 20% concentrent leurs efforts sur la cybersécurité.

Leur plans de recrutement pour 2024 indiquent une dynamique positive avec une forte demande pour des profils de plus de 3 ans d’expérience (77%). Ici encore, les ESN et ICT sont confiantes dans leur capacité à atteindre leurs objectifs de recrutement à 3 ans : 93% d’entre elles se déclarent confiantes ou très confiantes. 67% estiment que l’intelligence artificielle (IA) va influencer leurs stratégies de recrutement. Les compétences en cybersécurité sont particulièrement demandées (26%). La proportion de freelances et sous-traitants est en hausse. Elle représente 7% des effectifs dans les grandes entreprises et 21% dans les PME et TPE. La flexibilité du temps de travail (21%) et les perspectives de formation (20%) sont les meilleurs moyens de fidéliser des talents en 2024.

L’étude révèle en outre que 69% des entreprises se sont fixées des objectifs de réduction de leur empreinte carbone. 28% visent la neutralité carbone d’ici 2030. De plus, 84% mesurent désormais leur empreinte carbone, soit une hausse de 6% par rapport à l’an précédent. Les critères RSE sont de plus en plus intégrés dans la stratégie globale : 72% des entreprises rattachent ces enjeux à la direction générale.

83% des ESN et ICT ont créé un comité dédié à la RSE. 33% des entreprises ont développé et mis sur le marché des solutions tech for good tandis que 37% sont en train de développer de nouvelles offres pour un numérique plus responsable et durable. 59% des entreprises ont défini une raison d’être et 43% l’ont intégré dans leurs statuts : +6% par rapport à l’année précédente.

Outre son top 50 dédié à la performance, Numeum et KPMG ont aussi mis à l’honneur cinq ESN et ICT dans cinq catégories avec des trophées : le prix stratégie de croissance a été remis à Thales, le prix RSE à Constellation, le prix gestion des talents à Alteca, le prix innovation à Tenexa et le prix du public à SII.

Méthodologie

Ce classement a été établi à partir des données collectées par Numeum et KPMG sur la base d’un questionnaire en ligne au cours du deuxième trimestre 2024 auprès d’un échantillon représentatif de plus de 100 ESN et ICT de toutes tailles en France.