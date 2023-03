Simplilearn vient de dresser un top 10 des certifications cloud les plus demandées aux Etats-Unis. Le classement est établi en fonction des salaires annuels moyens des personnes possédant ces certifications.

L’organisme californien de formations Simplilearn précise que ces certifications sont attribuées par les principaux fournisseurs américains de cloud que sont Amazon Web Services, Microsoft et Google Cloud.

Google Certified Professional-Cloud Architect

Salaire annuel moyen : 140.000 $

Les architectes du cloud doivent faire preuve de compétences dans la conception et la planification d’architectures de services cloud, ainsi que dans la gestion et le provisionnement d’infrastructures cloud. Les titulaires de la certification peuvent travailler avec des outils Google tels que Big Table, Big Query et la Google Cloud Platform.

L’examen coûte 200 dollars environ et dure environ 120 minutes, selon Simplilearn. Il comporte 40 questions.

Simplilearn suggère aux candidat·e·s de maîtriser les systèmes d’exploitation Linux, les OS et d’avoir plus de trois ans d’expérience dans le secteur.

Microsoft Certified : Azure Solutions Architect Expert

Salaire annuel moyen : 135.000 $

Les personnes qui réussissent l’examen « Microsoft Certified : Azure Solutions Architect Expert » démontrent leur capacité à travailler avec des administrateur·rice·s de cloud, de bases de données de cloud et des clients.Elles peuvent conseiller les parties prenantes et traduire les exigences commerciales en produits et services fiables, évolutifs et sûrs.

Avant de passer l’examen, les professionnel·le·s doivent démontrer leur capacité à mettre en œuvre à mettre en œuvre la sécurité et la charge de travail, à déployer et configurer l’infrastructure, à créer et déployer des applications cloud et de stockage Azure, à mettre en œuvre l’authentification et à sécuriser les données.

L’examen coûte 165 dollars environ et dure environ 150 minutes, d’après Simplilearn.

AWS Certified Solutions Architect-Associate

Salaire annuel moyen : 130.883 $

La certification « AWS Certified Solutions Architect-Associate » démontre la capacité à travailler sur une architecture d’entreprise, à construire des systèmes distribués sur AWS et à déployer ces systèmes.

Simplilearn suggère de travailler avec AWS pendant au moins un an avant de passer l’examen, et d’avoir une compréhension de Java, Python, C# ou d’un autre langage de programmation ou de script. Une compréhension des principes fondamentaux du stockage des données, des réseaux et des technologies du cloud est également utile.

L’examen coûte 150 dollars et est considéré plus facile que les autres, selon l’organisme de formation. La partie la plus ardue comporte 65 questions sur l’extrémité et dure 130 minutes.

Développeur·se associé·e certifié·e AWS

Salaire annuel moyen : 130.272 $

Cet examen montre la capacité des développeur·se·s de logiciels à créer et maintenir des applications sur AWS.

L’examen coûte 150 $ et est de difficulté intermédiaire (plus difficile que l’examen AWS Certified Solutions Architect Associate, mais plus facile que les examens Google Professional Cloud Architect et Microsoft Azure Solutions Architect Expert), selon Simplilearn. Il dure 130 minutes et comporte 65 questions.

Il est recommandé de se familiariser avec le modèle de responsabilité partagée d’AWS et de s’entraîner à écrire des applications avec les CLI, API et SDK d’AWS avant de passer l’examen. Il est utile aussi d’apprendre la méthode d’intégration continue (CI) et de livraison continue (CD).

Architecture de solutions AWS

Salaire annuel moyen : 118.266 $

La certification AWS Certified Solutions Architect-Professional est conçue pour démontrer une capacité à créer des applications et des systèmes distribués sur AWS. Les titulaires de la certification peuvent développer, mettre en œuvre et évaluer des applications AWS dans diverses conditions.

L’examen aussi difficile que pour obtenir Google Professional Cloud Architect ou Microsoft Azure Solutions Architect Expert. Il se compose de 75 questions, dure 180 minutes et coûte 300 dollars environ.

Avant de passer l’examen, mieux vaut comprendre l’AWS CLI, les AWS API, les modèles AWS CloudFormation, les environnements Windows et les environnements Linux, selon Simplilearn.

Connaître les meilleures pratiques de conception architecturale pour plusieurs applications et projets d’entreprise est un fort atout.

Praticien·ne certifié·e du cloud AWS

Salaire annuel moyen : 113.932 $

Les titulaires de la certification AWS Certified Cloud Practitioner comprennent les concepts essentiels de l’infrastructure cloud, les concepts architecturaux et les services AWS.

Selon Simplilearn, le niveau de difficulté de examen est similaire à ceux d’AWS Certified Solutions Architect Associate et AWS Certified Developer Associate. L’examen coûte 100 dollars, comporte 65 questions et dure 90 minutes.

Il est recommandé d’avoir de l’expérience dans la création d’une stratégie de mise en œuvre du cloud, le déploiement d’applications AWS, la supervision de la création d’une architecture de plateforme AWS et la gestion et le contrôle de la plateforme de cloud.

AWS Certified SysOps Administrator-Associate

Salaire annuel moyen : 111.966 $

L’examen « AWS Certified SysOps Administrator-Associate » est de difficulté intermédiaire, similaire à celui pour obtenir la certification AWS Certified Developer Associate. Il démontre une capacité à développer, gérer et exploiter les charges de travail AWS.

L’examen dure 130 minutes et comporte 65 questions, selon Simplilearn. Il coûte 150 dollars.

Simplilearn recommande aux candidat·e·s d’avoir au moins un an d’expérience dans le déploiement, la gestion et l’exploitation d’AWS. Les personnes doivent comprendre les CLI (interfaces de ligne de commande), les SDK et les API d’AWS. Elles doivent également comprendre les principes d’AWS, les technologies de réseau, les concepts de sécurité et la conformité.

Les fondamentaux de Microsoft Azure

Salaire annuel moyen : 110.000 $

« L’examen « Microsoft Certified : Azure Fundamentals » valide la compréhension des services d’Azure, des charges de travail, de la sécurité, de la confidentialité, de la tarification et du support », précise Simplilearn.

L’examen est considéré comme assez facile, à l’instar des examens AWS Certified Cloud Practitioner et Solutions Architect Associate et Developer Associate, d’après l’organisme de formation.

Il coûte environ 99 dollars et dure 85 minutes. Il comporte au moins 40 questions.

Ingénieur·e associé·e Google Cloud

Salaire annuel moyen : 109.415 $

Selon Simplilearn, les ingénieur·e·s associés·e· en informatique dématérialisée de Google fournissent et protègent les applications et l’infrastructure. Ces personnes supervisent également la gestion de projet et assurent la maintenance des produits et services de l’entreprise afin de s’assurer que les objectifs de performance sont atteints.

Elles démontrent une capacité à travailler avec des clouds publics et des systèmes sur site. Elles déploient, surveillent et gèrent les opérations des applications web basées sur le cloud.

Cet examen de difficulté intermédiaire coûte 125 dollars et dure 120 minutes, selon Simplilearn. L’examen comporte 50 questions.

Il est recommandé aux candidat·e·s d’avoir une bonne compréhension des machines virtuelles, des conteneurs, des réseaux et certains autres concepts liés au cloud.

Microsoft Certified : Azure Administrator Associate

Salaire annuel moyen : 107.683 $

L’examen « Microsoft Certified : Azure Administrator Associate » est de difficulté intermédiaire sur la liste de Simplilearn.

La certification atteste de la capacité de déployer, surveiller et gérer les services Azure avec une implication importante dans le calcul, le stockage, le réseau et la sécurité.

L’examen comporte entre 40 et 60 questions, selon Simplilearn. Il dure 120 minutes et coûte 165 dollars.

Le formateur recommande aux candidat·e·s de se familiariser avec la sécurité, la confidentialité, la tarification et le support d’Azure, entre autres concepts.

Pour finir, Simplilearn rappelle que les examens listés exigent d’obtenir un score de 70% ou davantage afin d’obtenir la certification correspondante. Ceux-ci comportent des questions à choix multiples ainsi que des questions à réponses multiples.