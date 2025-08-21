Le dernier baromètre du cabinet d’étude Context pour le syndicat français des grossistes informatiques (SGI) révèle que la distribution informatique a généré 5% de chiffre d’affaires en moins au second trimestre 2025 qu’à la même période l’an dernier.

Dans le détail :

En termes de volume, la distribution IT française accuse le coup du côté des ventes d’écrans (-19%), de tablettes et de casques (-18%), de smartphones (-15%), d’équipements de téléphonie et de toners (-14%). Toutefois, les livraisons indirectes de processeurs (+45%) et d’ordinateurs de bureau (+20%) sont largement en hausse, sans doute liées à l’engouement pour l’intelligence artificielle et à la fin du support de Windows 10 dès cet automne.

En termes de valeur, les ventes indirectes de serveurs (-66 %) et d’écrans grands formats (-20%) chutent. La manne se trouve plutôt du côté des logiciels de virtualisation (+107%), des licences (+35%), des logiciels de sécurité informatique (+32%) et de suites bureautiques (+22%).

« Sur un marché en baisse quasi-généralisée (-4,8% au global par rapport à la même période l’an dernier), les quelques bonnes nouvelles proviennent principalement du marché de la sécurité (+15% sur un an). Le segment du cloud computing continue de bien performer avec 22% ce trimestre, tout comme les logiciels de vitualisation qui affichent des revenus en hausse de 107% ce trimestre, après +85% le trimestre précédent », souligne le communiqué.

La hausse spectaculaire dans le segment des solutions de virtualisation s’explique en grande partie par la recherche d’alternatives à des solutions VMware devenues onéreuses depuis le rachat de VMware par Broadcom.