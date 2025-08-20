Google vient de lancer un mini-modèle d’IA sobre en énergie pour les équipes de développement. D’une taille de 270 millions de paramètres, Gemma 3 270M offre une fenêtre contextuelle de 32.000 tokens, prend en charge l’image et le texte en 140 langues, et fonctionne sur un smartphone ou un Raspberry Pi.

Sur la base de tests réalisés en interne sur un smartphone Pixel 9 Pro, la firme de Mountain View déclare que le modèle n’a consommé que 0,75% de batterie pour 25 conversations en version quantifiée INT4, « ce qui en fait notre modèle Gemma le plus économe en énergie ». Selon elle, Gemma 3 270M est « le point de départ idéal pour créer une flotte de petits modèles spécialisés, chacun expert dans sa propre mission », c’est-à-dire des usages embarqués, de l’edge computing ou des environnements contraints.

Ce modèle, « combinant faible latence, coût minimal et exécution locale possible », selon son créateur, est notamment disponible sur les plateformes Hugging Face, Kaggle, LM Studio ou encore Docker.

Comme quoi, même les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ont bien compris que les grands modèles de langage (LLM) énergivores ont un avenir compromis et se mettent à miser sur les Small Language Models (SLM).

Nos lecteurs ont lu ensuite


Google lance des LLM assez compacts pour fonctionner sur des postes de travail
Après avoir dévoilé Gemini 1.5, la dernière version de son grand modèle de langage (LLM) multimodal, Google agrandit la famille de ses modèles d’IA générative avec Gemma, une nouvelle génération de modèles présentés comme étant...

2008 : le mini-notebook, produit phare
Succès commercial de cette année 2008, le mini-notebook est incontestablement devenu un produit phare. Le concept a été lancé au début de l’année par Asus, avec son EeePC...

Google se réorganise et se rebaptise Alphabet
Moins de 20 ans après sa création, Google entreprend la plus grande réorganisation de sa jeune histoire et sépare les activités hautement lucratives liées directement à Internet des autres plus futuristes et incertaines financièrement baptisées...

Retour sur les plus importantes acquisitions de l’IT
Suite à des informations qui circulaient depuis quelques temps, Dell a donc racheté EMC, la holding qui rassemblait notamment le spécialiste du stockage EMC², VMWare, RSA et Pivotal. C’est la plus importante acquisition du secteur...

Copilot+ PC : Microsoft Mu, le micro-modèle IA qui personnalise Windows 11
Avec son nouveau modèle agentique « Mu », Windows 11 passe à la vitesse supérieure en matière d’IA embarquée. Ce nouvel agent IA ultra-réactif pour Copilot+ PC est conçu pour comprendre et exécuter les personnalisations...