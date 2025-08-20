La stratégie de plateformisation de Palo Alto Networks continue de s’avérer payante. Le spécialiste californien de la cybersécurité a dépassé les attentes au quatrième trimestre, tout comme ses prévisions annuelles et présenté des perspectives supérieures aux attentes de Wall Street.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre fiscal a augmenté de 16 % sur un an pour s’établir à 2,54 Md$, contre 2,5 Md$ attendus par les analystes. Le bénéfice net a diminué à 254 M$ contre 358 M$ un an plus tôt mais le bénéfice ajusté par action s’établit à 95 cents contre 88 cents visés par le consensus.

« Notre excellente performance au quatrième trimestre reflète une évolution fondamentale du marché, où nos clients comprennent qu’une défense fragmentée ne constitue pas une protection efficace contre les menaces modernes. Ils s’associent à nous car nos plateformes sont conçues pour fonctionner de concert, créant ainsi de puissantes synergies opérationnelles qui offrent des résultats supérieurs, en quasi-temps réel, et l’efficacité dont nos clients ont besoin », a commenté Nikesh Arora, PDG de Palo Alto Networks dans un communiqué.

Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus de l’entreprise ont augmenté de 15% sur un an pour atteindre 9,22 Md$. Ils ont dépassé les attentes du groupe qui prévoyait des ventes dans une fourchette comprise entre 9,17 et 9,19 Md$. Le bénéfice net annuel s’inscrit là encore en baisse à 1,13 Md$ contre 2,57 Md$ un an plus tôt.

Les revenus récurrents de l’offre Next-Generation Security (NGS) ont progressé de 32% d’une année sur l’autre pour atteindre 5,6 Md$. L’obligation de performance restante ou RPO (revenus futurs attendus des contrats) a augmenté de 24% à 15,8 Md$.

La société a aussi présenté des prévisions solides pour le nouvel exercice 2026 avec un chiffre d’affaires attendu entre 10,48 et 10,53 Md$ et un bénéfice ajusté par action compris entre 3,75 et 3,85 dollars. Ces deux fourchettes sont supérieures aux prévisions des analystes, qui tablent respectivement sur 10,43 Md$ de chiffre d’affaires et sur un BPA ajusté de 3,67 dollars.

En marge de cette publication, Palo Alto Networks a annoncé le départ à la retraite de Nir Zuk, son fondateur, directeur technique (CTO) et membre du conseil d’administration. Lee Klarich, membre fondateur de l’équipe et chef de produit de longue date a été choisi pour lui succéder.