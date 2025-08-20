Le spécialiste des lacs de données Databricks annonce avoir signé un accord pour boucler un nouveau tour de table de Série K. Selon l’entreprise, sa valorisation devrait bondir à plus de 100 milliards de dollars, contre 62 milliards de dollars après son dernier cycle de financement fin 2024. Databricks s’attend à lever jusqu’à 1 milliard de dollars auprès de ses investisseurs existants, dont Thrive Capital, Insight Partners et Andreessen Horowitz. Elle deviendrait la quatrième société privée à franchir ce seuil de valorisation de 100 milliards de dollars, intégrant le club très fermé des « hectocornes» après SpaceX, OpenAI et le chinois ByteDance.

La société indique qu’elle va utiliser ces nouveaux fonds pour accélérer sa stratégie IA en développant Agent Bricks, sa plateforme agentique lancée en juin et en investissant dans sa nouvelle base de données opérationnelle Lakebase. Reposant sur la base open source Postgres, cette dernière est optimisée pour répondre aux besoins des agents d’IA en leur permettant d’effectuer des analyses sur les données opérationnelles.

« Databricks bénéficie d’une demande mondiale sans précédent pour les applications et agents d’IA, transformant les données des entreprises en véritables mines d’or. Nous sommes ravis que ce tour de table soit déjà sursouscrit et de nous associer à des investisseurs stratégiques à long terme qui partagent notre vision de l’avenir de l’IA », a commenté dans un communiqué Ali Ghodsi, cofondateur et PDG de Databricks.

Databricks utilisera aussi cette manne pour poursuivre sa stratégie d’acquisitions, après avoir ajouté ces dernières années à son tableau de chasse MosaicML, Tabular, BladeBridge et Neon.

La société revendique désormais 15.000 clients et a déclaré aux investisseurs en juin qu’elle prévoyait d’atteindre un chiffre d’affaires annualisé de 3,7 Md$ d’ici fin juillet. Un chiffre proche de sa rivale Snowflake (3,8 Md$ fin avril) qui affiche actuellement une capitalisation boursière d’environ 65 milliards de dollars.

Concernant une introduction en bourse attendue de longue date de Databricks, Ali Ghodsi a déclaré à CNBC être confronté à « une forte pression extérieure » des investisseurs, surtout depuis l’IPO à succès de Figma au début du mois.