L’analyse de 382 achats d’ESN françaises sur 5 ans montre que les transactions et multiples de valorisation ont reculé en 2023, selon les cabinets PAC et Crescendo Finance.

Le baromètre des acquisitions et fusions d’entreprises de services numériques françaises indique que, de 2019 à 2022, la progression en volume a été constante, exception faite de 2020, avec la crise sanitaire du Covid. En 2023, la tendance a décru : de 98 à 88 opérations.

En ce qui concerne la valorisation : du côté des acquisitions par des ESN, la plus haute par multiple de chiffre d’affaires a été atteinte en 2021 (1,55 fois) tandis que celle par multiple d’EBIDTA a été atteinte en 2022 (13,9 fois). Ces chiffres sont descendus à 0,99 fois et 11,7 fois en 2023. Du côté des acquisitions par les fonds d’investissement, les multiples de valorisation ont baissé également : de 1,62 fois le chiffre d’affaires et 13,4 fois l’EBITDA en 2022 à 1,11 fois en 2023. L’étude précise que les multiples les plus hauts du marché ont été atteints dans le domaine de la cybersécurité.

Les ESN ayant effectué le plus d’acquisitions en France sont Magellan Partners et Accenture (9 transactions chacune), Koesio (8) et Xefi (5). En termes de chiffre d’affaires, ce sont Sopra Steria (376,5 millions d’euros), Accenture (311,4), CGI (245,9), Koesio (172,8) et Magellan Partners (155,3).

Les trois quarts des acquisitions étudiées ont été menées par des ESN concurrentes. L’autre quart provient de fonds d’investissements, en particulier bpifrance, BNP Paribas, Keensight Capital et Capza.

De manière générale, les ESN ont plutôt acquis des PME de moins de 15 millions d’euros de chiffres d’affaires, sans doute plus simples à intégrer. Les fonds d’investissements ont privilégié des entreprises ayant atteint une certaine taille critique : 33% généraient un chiffre d’affaires dépassant les 100 millions d’euros.