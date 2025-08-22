L’ESN éditrice de progiciels en mode SaaS pour la finance indique avoir été victime d’une cyberattaque le 11 août dernier. Les pirates ont notamment ciblé Icon, son logiciel de gestion des investissements, d’administration des fonds, d’évaluation et de tarification des fonds.

Linedata a porté plainte auprès des autorités et précise avoir pris des mesures pour contenir la menace, protéger les données et informer ses clients.

Une enquête menée par une entreprise de cybersécurité engagée par Linedata met en lumière un cryptage malveillant de données hébergées sur un domaine de sa division de gestion d’actifs. « Les autres domaines d’hébergement et les autres lignes d’activité ne sont pas concernés », assure Linedata dans un communiqué.

L’entreprise cotée sur Euronext et dirigée par Anvaraly Jiva, fondateur et CEO, ajoute être « pleinement mobilisée pour que les opérations puissent reprendre normalement dans les délais nécessaires à une restauration sécurisée ».

Linedata revendique 700 clients dans 50 pays et 1.300 collaborateur·rice·s dans 20 bureaux. La société a son siège social à Neuilly-sur-Seine.