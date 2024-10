La suite bureautique collaborative Hexagone, alternative française aux solutions américaines telles que Microsoft 365 et Google Workspace, est désormais disponible à la vente auprès des acteurs public et privés.

Elle est le fruit d’un consortium de sept entreprises réparties dans six régions de l’Hexagone : l’éditeur Interstis en Bourgogne, l’éditeur francilien Xwiki, la toulousaine BlueMind, la PME grenobloise Belledonne Communications, la nantaise Tranquil-IT, la start-up bordelaise PARSEC et 3DS Outscale.

L’offre se veut simple, robuste, soutenable et modulable. Elle comprend quatre briques logicielles, toutes en mode SaaS : bureautique (document, tableur, présentation) et travail collaboratif, messagerie et agenda, communication instantanée, sécurisation et gestion du parc informatique et applicatif.

Les données sont hébergées en France sur des infrastructures labellisées SecNumCloud. Une version zéro-trust de la suite bureautique est prévue pour 2025.

Interstis promet que l'impact environnemental lié à l'usage de la suite sera transparent et propose un webinaire pour découvrir la plateforme le 5 novembre prochain.