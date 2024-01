À quelle sauce les partenaires VMware vont-ils être mangés ? À mesure que le temps passe, il devient de plus en plus évident que Broadcom fera peu de cas de son exceptionnel réseau de partenaires. De fait, une proportion importante devrait rester hors du nouveau programme partenaires – on parle de 80 à 90% – et devra se « débrouiller » pour faire vivre sa base installée.

Ainsi, les mauvaises nouvelles se succèdent pour les partenaires depuis la finalisation de l’acquisition de VMware pour 61 milliards de dollars le 22 novembre, alors que Broadcom s’était montré rassurant jusque-là. Le 11 décembre, l’éditeur annonçait son intention de mettre fin aux licences perpétuelles. Le 23 décembre, il a fait savoir que tous les accords de partenariat avec les revendeurs et prestataires de service de VMware seraient caducs dès le 4 février prochain. Et aujourd’hui encore, Broadcom vient d’annoncer qu’il reprenait en direct les 2.000 premiers clients de VMware, rendant tout enregistrement d’opportunités sur ces comptes impossible pour les partenaires à partir du 4 février (voir article).

Dans ce contexte, les partenaires français ne cachent plus leur inquiétude. D’autant que Broadcom est resté jusqu’à présent extrêmement avare en informations. Ainsi, personne ne sait encore vraiment s’il sera invité au programme de partenariat qui remplacera celui de VMware et quels seront ses critères d’éligibilité. « Nous n’avons aucune date, aucune information. Même notre distributeur Arrow ne semble pas en savoir beaucoup plus à ce jour », déplore le CEO d’un intégrateur de Nouvelle Aquitaine. « On n’arrive même pas à obtenir des devis de renouvellement des licences existantes si la commande du client n’est pas prévue dans les 24h qui suivent », s’étonne le patron d’un gros intégrateur alsacien.

Des sources citées par la presse étasunienne font état d’un montant d’achat annuel compris entre 500 K$ et 1 M$ pour rester dans le programme partenaires. Mais il ressort des premiers séminaires d’information qui se sont tenus en France ces derniers jours, que ces seuils seront variables selon les plaques géographiques. Du reste aucun seuil n’a encore été défini pour les partenaires français.

Broadcom a en revanche confirmé aux quelques – rares – partenaires conviés que la fin des licences perpétuelles interviendra avant le 31 janvier et qu’il n’y aura pas de délai de grâce pour les renouvellements. Le mécanisme des protections d’affaires s’appliquera désormais différemment selon les lignes de produits. Les partenaires ont aussi appris que le licensing sera désormais basé sur le nombre de cœur alors qu’il était jusqu’à présent basé sur le nombre de processeurs. Un changement de modèle qui implique pour les partenaires de requalifier tous leurs deals en cours.

« Globalement Broadcom a surtout eu pour objectif de transmettre un message rassurant, en axant la communication sur la simplification, expose le directeur alliances et marketing d’un important hébergeur d’applications critiques francilien qui a participé à l’un de ces séminaires. Cela n’empêche pas que de nombreux partenaires sont inquiets quant à la suite de leur trajectoire dans le programme ; car l’enjeu financier est important pour ceux qui devront passer par un intermédiaire alors qu’ils achetaient jusque-là en direct. »

Or la plupart n’auront pas le choix. Leur base installée VMware est telle qu’ils devront passer par les fourches caudines de Broadcom pendant encore de longues années. « Nous sommes en fait dans une véritable prise d’otage », estime le CEO de l’intégrateur de Nouvelle Aquitaine cité plus haut, qui s’inquiète plus pour le budget de ses clients à court terme et moyen terme que pour son entreprise. Une situation qui rappelle à beaucoup les fâcheux précédents de Symantec ou Brocade.

« Les augmentations de prix à deux chiffres ne sont pas terminées », pronostique pour sa part Olivier Morel, directeur des alliances stratégiques et des partenariats du groupe Cyllene. Mais celui-ci voit plutôt une opportunité dans la situation : « Quelques très grands comptes nous ont déjà alertés et souhaitent que l’on monte des plateformes tests pour les aider à trouver des alternatives et migrer vers des environnements open source dans les prochaines années. »

De fait, le groupe s’est engagé depuis deux ans sur les solutions alternatives open source de Proxmox/Kvm pour ses offres d’hébergement. Une plateforme opérationnelle a ainsi été finalisée dès 2023 par son centre d’expertise Lillois et ses équipes datacenters parisiennes. Et, depuis les annonces de rachat de Vmware, il accélère pour migrer en priorité ses plateformes internes tout en conservant des sphères clients sous Vmware pour les clients contraints ou ceux qui veulent encore conserver cette technologie.

Mais Cyllene reste encore une exception et, pour beaucoup de partenaires, il apparait compliqué à ce jour de se projeter avec des technologies alternatives telles que AHV, KVM, Hyper-V ou des offres liées aux constructeurs. L’avenir dira si les fournisseurs de ces offres alternatives sauront profiter de la situation pour accroître leurs parts de marché.