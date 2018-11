Au cours de la conférence AWS re :Invent 2018 qui s’est tenue à Las Vegas, chaque jour a vu le lancement de nombreux produits et services.

Le lundi 26, le spécialiste du cloud public a annoncé AWS RoboMaker, un service facilitant le développement, le test et le déploiement d’applications de robotique par les développeurs, ainsi que la création de fonctions de robotique intelligente à l’aide de services cloud. Ce même jour a vu le lancement de trois nouvelles instances EC2 : des instances A1 optimisées par des processeurs AWS Graviton développés sur mesure pour les charges de travail évolutives telles que les microservices et les serveurs web, des instances GPU P3dn conçues pour les applications d’apprentissage automatique distribuées et de calcul hautes performances et des instances C5n qui offrent une bande passante réseau accrue pour l’exécution de charges de travail évoluées faisant appel à du calcul intensif. AWS a également annoncé la disponibilité de deux nouvelles offres de réseau : Elastic Fabric Adapter (EFA), un adaptateur réseau pour les instances Amazon EC2 offrant les performances des clusters HPC sur site avec l’élasticité et l’évolutivité d’AWS, et AWS Global Accelerator, un service géré utilisant le backbone et les emplacements périphériques d’AWS, destiné à améliorer la disponibilité et les performances des applications s’exécutant dans une ou plusieurs régions AWS. La firme de Seattle a également proposé des services prenant en charge la collecte, la surveillance et le traitement des données IoT industrielles (AWS IoT SiteWise et AWS IoT Events) ainsi que nouvelles fonctionnalités destinées à faciliter la création d’applications IoT (Graphique AWS IoT Thing et Connecteurs AWS IoT Greengrass).

Le mardi, AWS a dévoilé AWS Ground Station, un service facturé à la minute qui permet de télécharger les données des satellites dans AWS Global Infrastructure Regions à l’aide d’un réseau entièrement géré de 12 antennes de stations au sol réparties dans le monde entier. Une fois les données reçues sur une station sol, les clients peuvent immédiatement les traiter dans une instance Amazon EC2, les stocker dans Amazon S3, appliquer les services d’analyse AWS et d’apprentissage automatique, et les transférer vers d’autres régions et installations de traitement. Le service est déjà utilisé par des entreprises telles que DigitalGlobe, BlackSky, Spire, Capella Space ou Open Cosmos. Un partenariat a été signé avec Lockheed Martin pour l’intégration de station terrestre avec le nouveau réseau d’antennes Verge du spécialiste de l’aérospatial.

Le mardi a permis de découvrir pas moins de 13 nouveaux services et capacités dans le domaine du machine learning, lequel se voit doté d’une nouvelle puce d’inférence personnalisée destinée à réduire les coûts. L’apprentissage machine a par ailleurs droit à une place de marché dédiée (AWS Marketplace for Machine Learning) proposant plus de 150 nouveaux modèles et algorithmes aux développeurs via Amazon SageMaker. De nouveaux services d’IA proposent de l’extraction de texte de documents numérisés ou permettent le traitement du langage naturel pour les informations médicales.

La Blockchain n’est pas oubliée avec Amazon Managed Blockchain, un service entièrement géré, destiné à faciliter la création, la gestion et l’extension des réseaux de blockchain afin que plusieurs parties puissent effectuer des transactions de manière décentralisée, sans avoir besoin d’une autorité centralisée et fiable. Amazon QLDB, fournit de son côté un registre de haute performance, immuable, cryptographiquement vérifiable pour les applications où plusieurs parties travaillent avec une autorité centralisée.

Du côté des services généralistes, notons l’arrivée de 8 offres dans le domaine du stockage et du transfert de données. Ils proposent notamment la gestion et l’automatisation du stockage en vrac, un système de fichiers entièrement géré, optimisé pour les charges de travail nécessitant du calcul intensif ou le transfert des fichiers directement vers et depuis Amazon S3 à l’aide du protocole de transfert de fichiers sécurisé SFTP).

La filiale d’Amazon a par ailleurs développé une série de fonctionnalités de base de données (réplication, dimensionnement, contrôle des transactions…) spécialement conçues pour les séries chronologiques et les systèmes de registres comptables.

Trois services sont par ailleurs proposés pour construire, déployer et gérer plus facilement les données. AWS Control Tower crée une landing zone (zone d’atterrissage) automatisée pour la mise en place et la gouvernance d’un environnement multicompte sécurisé et conforme. AWS Security Hub gère de manière centralisée la sécurité et la conformité dans un environnement AWS et AWS Lake Formation permet aux clients de construire des lacs de données sécurisés. « En quelques jours au lieu de plusieurs mois », précise la société.

Enfin, et c’est peut-être l’annonce qui intéressera le plus grand nombre, AWS Outposts introduit la possibilité d’exploiter l’infrastructure et les services AWS sur site. Il s’agit de baies de calcul et de stockage entièrement gérées et configurables construites avec du matériel conçu par AWS, qui permettent aux clients d’exécuter le calcul et le stockage sur site, tout en se connectant de manière transparente à l’ensemble des services AWS dans le cloud. Ce lancement s’accompagne de la possibilité d’exécuter VMware Cloud sur AWS, localement sur AWS Outposts. VMware Cloud sur AWS Outposts fournit l’ensemble du centre de données défini par logiciel de VMware (SDDC) – infrastructure de calcul, de stockage et réseau – pour une exécution sur site et une gestion gérée en tant que service à partir de la console VMware Cloud sur AWS.