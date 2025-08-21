La société F5 Networks sort son portefeuille pour acquérir MantisNet, un autre éditeur étatsunien spécialisé dans l’observabilité des réseaux en temps réel et la détection des menaces. La société MantisNet a été créée en 2013 en Virginie tandis que F5 a été fondée en 1996 à Seattle.

« La technologie sans agent de MantisNet, basée sur le filtre de paquets Berkeley étendu (eBPF), sera intégrée à la plateforme Application Delivery and Security Platform (ADSP) de F5 », selon le communiqué. « En intégrant ces capacités à ADSP, nous permettons aux opérateurs télécom, entreprises, organismes publics ou fournisseurs de services cloud et managés, de passer sereinement aux architectures natives cloud tout en conservant une visibilité opérationnelle approfondie, une automatisation et une sécurité renforcées », affirme Ahmed Guetari, directeur général et vice-président des produits chez F5, dans un post de blog consacré à l’annonce.

Les fonctions réseau natives du cloud (CNF) posent des défis en matière de surveillance et de sécurisation du trafic transitoire et crypté dans les environnements conteneurisés, d’après F5. Or, MantisNet dispose d’un composant, Containerized Visibility Fabric (CVF), qui fournit des informations en temps réel sur le trafic des conteneurs. CVF est particulièrement adapté aux réseaux 5G, infrastructures multi-locataires et autres « environnements mouvants ».

« En exploitant la télémétrie au niveau noyau via eBPF, MantisNet offre une visibilité en temps réel sur les protocoles cryptés, permettant de détecter même le trafic le plus difficile à saisir, sans aucune perte de performance », ajoute Ahmed Guetari.

Les fonctionnalités de MantisNet seront intégrées à plusieurs offres de F5 qui font désormais partie d’ADSP, notamment BIG-IP Next for Kubernetes, BIG-IP DNS, BIG-IP Advanced Firewall Manager, BIG-IP Policy Enforcement Manager et BIG-IP Carrier-Grade Network Address Translation.

Le montant de l’acquisition n’a pas été divulgué.