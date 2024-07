Produits et solutions

Durant l’été 2023, Microsoft annonçait l’arrivée en preview du support des fonctions Python au cœur d’Excel. Un an après, la fonctionnalité est désormais en cours de finalisation et devrait être bientôt déployée à tous les utilisateurs d’Excel sous Windows.

Il y a presque un an, Microsoft lançait une véritable bombe numérique dans l’écosystème de sa suite collaborative et des tableurs : l’introduction des fonctions Python dans Excel.

L’idée consiste à permettre d’appeler directement des fonctions écrites en Python au sein des tableaux Excel (via une nouvelle fonction ‘=PY()’) et de permettre à du code Python de manipuler à loisir les tableaux Excel (par le truchement d’une nouvelle classe « xl() » ).

L’idée est simple. Mais la résultante est une véritable révolution. Car cette intégration transforme Excel en véritable outil de Data Science. Elle permet aux utilisateurs et data scientists d’accéder aux puissantes bibliothèques de Python directement depuis Excel, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités en termes d’analyse de données, de visualisation de données, de nettoyage de données, de ML et d’analyse prédictive. Sans conteste, il s’agit de la nouveauté Excel la plus importante depuis des décennies.

Depuis un an, Microsoft permet aux « Office Insiders » d’explorer le potentiel de cette intégration.

Après moult améliorations, extensions des capacités de pilotage d’Excel depuis Python, et renforcement des sécurités, Microsoft semble être confiante dans la maturité de son implémentation. L’éditeur vient en effet de la rendre largement disponible en l’intégrant au canal de diffusion « Current Preview » de Microsoft 365. C’est la dernière étape avant un déploiement officiel à tous les utilisateurs de Microsoft Excel.

Vraiment tous les utilisateurs de Microsoft Excel ? Et bien non ! En réalité, la fonctionnalité n’est accessible qu’aux abonnés Microsoft 365 Business ou Entreprise (donc pas aux abonnés des versions « Personnel » et « Famille). En outre, elle est uniquement disponible pour l’instant sous la version Windows d’Excel. Pas encore de support Python sous Max, sur les versions mobiles ou sur la version Web.

Par ailleurs, Microsoft avait envisagé au début de facturer cette fonctionnalité comme une option. On ignore encore si les plans ont changé.

Si vous êtes inscrit au programme « Insider » de Microsoft 365, lancez la mise à jour de la suite. Vous pouvez alors immédiatement vérifier si vous avez accès à Python dans Excel en plaçant le curseur sur une cellule et en saisissant =PY(). Si la commande est reconnue, votre Excel intègre bien le support de Python.

Microsoft devrait officialiser cette disponibilité et donner un peu plus de précision dans les prochaines semaines.