L’éditeur de logiciels industriels suédois IFS annonce l’acquisition de 7bridges, startup britannique à l’origine d’une plateforme de gestion de la chaîne d’approvisionnement optimisée par l’intelligence artificielle. Cette opération vise à renforcer l’offre d’IFS en matière d’optimisation de la logistique et du transport ainsi que son portefeuille d’IA industrielle.

Fondée à Londres en 2016 et employant près d’une centaine de collaborateurs, 7bridges a vu son marché décoller face aux défis posés logistiques par la crise du Covid. Elle avait levé 17 millions de dollars en 2022 lors de son premier tour de table en série A. Le montant de la transaction n’est pas divulgué.

7bridges rationalise les supply chains en utilisant des simulations et des analyses d’IA avancées pour automatiser et optimiser les réseaux logistiques. La société promet avec sa plateforme une réduction moyenne de 8% des coûts de transport et une automatisation jusqu’à 90% des flux de données.

IFS entend intégrer ses technologies pour accélérer le développement de solutions de supply chain de nouvelle génération intégrant l’IA au sein de l’écosystème IFS Cloud. L’éditeur entend saisir l’opportunité de répondre à une demande forte des clients dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’aérospatiale et de la défense

Mark Moffat, CEO d’IFS, s’est félicité de cette acquisition, soulignant la complémentarité des expertises et l’impact attendu pour les clients les plus exigeants du secteur industriel.

« Les capacités uniques de 7bridges en optimisation de la supply chain par l’IA complètent nos atouts existants et trouveront un écho fort auprès de nos clients à forte intensité d’actifs », commente-t-il dans un communiqué.

IFS s’était déjà renforcé dans l’IA industrielle avec le rachat le mois dernier de TheLoops, une startup californienne spécialisée dans l’IA agentique. L’éditeur a aussi lancé en mai Nexus Black, un programme d’innovation stratégique conçu pour accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle à fort impact pour les organisations industrielles.