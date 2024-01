Le groupe Inherent, marque ombrelle d’Adista, poursuit sa politique de croissance externe. Après l’acquisition de Fingerprint, Waycom, Unyc, Cyberprotect, Cyrès et Equadex, l’opérateur alternatif B2B de services hébergés IT et télécoms annonce racheter l’opérateur tourangeau Connect Services. Ce dernier propose des services IT, télécom et cloud aux TPE, PME et collectivités dans l’Ouest de la France.

Basé au nord de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, Inherent est soutenu par le fonds d’investissement Keensight Capital, son principal actionnaire depuis 2021. Son nouveau président depuis juillet 2023, Pierre-Jean Beylier (cf. photo), estime que cette nouvelle acquisition va consolider la position d’opérateur de services IT de proximité d’Inherent et renforcer son maillage territorial dans l’Hexagone. « La transaction renforce la présence du groupe dans l’ouest de la France, avec un centre de support client local », déclare-t-il dans un communiqué. Il s’agit de la deuxième acquisition du groupe à Tours, après celle de l’opérateur de services cloud Cyrès en novembre 2022.

Quant au fondateur et gérant de Connect Services depuis 2013, Nicolas Bourdon, il estime que « l’intégration permettra à Connect Services et son équipe, sous la responsabilité de son directeur, Benjamin Harter, la continuité d’un accompagnement solide et durable de nos clients dans leur transformation numérique », selon les propos repris du communiqué.

Inherent ambitionne de réaliser 500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2026. Son CA actuel est de 263 millions d’euros. Ses effectifs dépassent désormais le millier de salarié·e·s pour 50.000 organisations clientes environ.