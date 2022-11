L’opérateur télécoms Adista annonce sa cinquième acquisition en moins de trente mois. Après Fingerprint Technologies en septembre 2020, Waycom en février 2021, Unyc en septembre 2021, et Cyberprotect l’été dernier, c’est au tour de Cyrès de tomber dans son escarcelle. Société d’une trentaine de salariés installée à Tours et réalisant environ 5 M€ de chiffre d’affaires annuel auprès de 600 clients, Cyrès accompagne les entreprises et les collectivités locales dans l’implémentation et l’externalisation de leurs infrastructures IT.

La société opère un datacenter de type Tier III et est à ce titre détentrice des certifications d’excellence ISO 27001, Hébergement de Données de Santé et PCI DSS, extrêmement prisées du marché. Elle arbore en outre des expertises fortes dans la messagerie (Exchange), l’environnement Microsoft Azure, le DevOps et les architectures big data (autour notamment de Cloudera).

Autant de compétences difficiles à trouver sur le marché et qui vont venir renforcer ses équipes existantes, voire compléter son panel d’expertises (notamment sur la partie DevOps et Cloudera…). Adista voit également dans Cyrès un moyen de renforcer sa présence commerciale sur la façade Ouest de la France et un point d’appui pour donner plus d’audience à ses services hébergés. « On pratique un cloud de proximité. Mais nos onze datacenters existants sont plutôt concentrés sur la moitié Est de la France. Cyrès nous donne accès à une infrastructure locale et de confiance dans une région où nous n’en disposions pas », commente Patrice Bélie, président d’Adista (photo).

Ce rapprochement va conduire Cyrès à élargir son portfolio, notamment en relayant l’offre télécom d’Adista (liens, téléphonie, communications unifiées fixes et mobiles…). L’opération permet au fondateur et président de Cyrès, Guillaume Ponsard, de passer la main et de se concentrer sur le développement de CentralPay, la plateforme de paiement indépendante, qu’il préside depuis 2019. C’est son directeur général Yohann Berhouc, qui prend les commandes de Cyrès.

Cette acquisition ne modifie pas fondamentalement la physionomie du groupe Adista qui a achevé son exercice fiscal fin août sur un chiffre d’affaires de 230 M€, en croissance organique de 10%. Son effectif continue de progresser rapidement et frise désormais le millier de salariés. À noter que le groupe vient d’engager le groupement de ses entités Fingerprint et Waycom sous la bannière Adista. Un nouveau logo a été concocté pour l’occasion. En revanche, Unyc, son entité ventes indirectes, reste et restera indépendante tant sur le plan juridique que managérial. De même pour Cyberprotect, son entité dédiée cybersécurité.