Pierre-Jean Beylier préside désormais l’ex-Groupe Adista à la place de Patrick Bélie. Une de ses missions est de développer une plateforme de services cloud automatisée. Il a pour objectif de doubler les revenus de l’opérateur de services cloud et de connectivité BtoB d’ici 2026.

Un communiqué précise que « le groupe Inherent compte aujourd’hui 1.100 collaborateur·rice·s, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de l’ordre de 260 M€ au 31/08/2023 ».

Auparavant, Pierre-Jean Beylier proposait des services de conseil aux fonds de Private Equity et investissait dans des start-ups. En 2000, il a co-fondé Speedcast, un fournisseur de services de connectivité par satellite implanté à Hong Kong. Entre 2012 et 2018, Speedcast a réalisé 16 acquisitions. L’expérience de Pierre-Jean Beylier en matière d’acquisitions sera utile à Inherent qui a racheté six entreprises ces cinq dernières années.