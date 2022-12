Après avoir enchainé cinq acquisitions depuis 2020, le Groupe Adista a choisi de changer d’identité et de réunir l’ensemble de ses activités et de ses marques sous une même bannière : inherent. La nouvelle marque incarne l’ambition du groupe de se positionner comme 1er opérateur alternatif B2B de services hébergés sur le marché français. Dédié aux entreprises et collectivités, il opère des services de télécommunications, d’infogérance et de cybersécurité et revendique 50.000 clients finaux.

inherent jouera désormais la fonction de marque ombrelle pour les trois marques opérationnelles autour desquelles le groupe a organisé ses activités : Adista, pour la vente directe de services télécoms et hébergement aux entreprises ; Cyberprotect, dédiée aux services de cybersécurité ; Unyc, pour la vente indirecte de services télécoms et hébergement.

Pour rappel, les cinq dernières sociétés dont le Groupe Adista a fait l’acquisition sont Fingerprint Technologies, Waycom, unyc, Cyberprotect et Cyrès. Parmi elles, Waycom et Fingerprint Technologies rejoignent l’entité des ventes directes et passent sous la marque adista. Pour l’occasion, cette dernière adopte une nouvelle identité graphique et un nouveau logo qui seront déployés début 2023.

inherent rassemble désormais 1 000 collaborateurs en France et a réalisé 230 M€ de chiffre d’affaires de 2022. Le groupe présidé par Patrice Bélie et soutenu par Keensight Capital, son principal actionnaire, confirme son ambition de réaliser 500 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2026.