L’opérateur alternatif Unyc était venu à IT Partners avec bien des nouveautés à présenter à ses partenaires. Elles ont été éclipsées par la grande actualité du jour, celle de son rapprochement avec l’opérateur de services hébergés Adista. Cette alliance, portée par le fond d’investissement Keensight Capital, va donner naissance à un nouveau groupe qui dès cette année pèsera 220 millions d’euros de chiffres d’affaires et comptera 900 collaborateurs.

Adista seul, avec ses 153 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2020, occupait déjà la place de premier opérateur télécoms alternatif BtoB derrière Orange Business Services, SFR Business et Bouygues Telecom Entreprises. La présence à ses cotés d’Unyc, qui prévoit d’atteindre 55 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, va sérieusement conforter cette position.

L’ambition du nouveau groupe est grande puisqu’ils se donnent pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros en 2025. Les deux acteurs sont connus pour être des champions de la croissance, notamment par croissance externe. En 2017 Unyc avait mis la main sur Planet-Work. Adista a de son coté jeté son dévolu sur Fingerprint Technologies en 2020 et sur Waycom début 2021.

Le nouveau groupe constitué sera présidé par Patrice Bélie, l’actuel PDG d’Adista, et détenu majoritairement par le fonds d’investissement Keensight Capital. Damien Watine, le fondateur d’Unyc, continuera à assurer le pilotage de l’entreprise. Il sera par ailleurs actionnaire du groupe et prendra part aux discussions et aux choix stratégiques, au sein du comité de direction et du comité de surveillance, où il siégera. Le communiqué précise que chaque société conservera une activité propre.

La complémentarité entre les deux acteurs parait évidente. Adista est un champion de la vente directe quand Unyc mise tout sur l’indirect. Par ailleurs, ils vont pouvoir mutualiser une large part de leurs catalogues de solutions et de leurs ressources.

« Dans la continuité du lancement récent de nos offres cloud, unyc veut mettre à disposition de ses revendeurs l’intégralité des services proposés par Adista. Nos partenaires, dont le catalogue d’offres sera étoffé – incluant l’accès aux 11 datacenters de proximité, aux services d’hébergement de santé et de cybersécurité par exemple – bénéficieront donc directement de cette association », souligne ainsi Damien Watine, Fondateur d’unyc

« L’activité d’Adista gagnera en agilité au profit de nos clients, grâce à l’automatisation des processus métiers permise par la plateforme Atlas, développée par unyc. En tant qu’employeurs, nous élargirons ensemble les possibilités de parcours métiers pour tous nos collaborateurs, partout en France », complète Patrice Bélie, le PDG d’Adista.

Après le choc de la crise sanitaire, cette alliance entre un opérateur télécom et un opérateur de services hébergés va aussi dans le sens de l’histoire. Stanislas de Tinguy, Partner chez Keensight Capital, le rappelle lorsqu’il déclare : « Ce rapprochement qui permettra de renforcer la couverture du marché cloud et communications B2B souligne l’attractivité du marché de la digitalisation des entreprises. »

Arnaud Gautier, le directeur de la division cloud d’Unyc, que nous avons rencontré sur IT Partners n’y voit lui aussi que des avantages. « La convergence de nos offres cloud va fortement enrichir notre catalogue et être un vrai accélérateur en termes de time market. De plus l’effet volume va jouer en faveur d’un meilleur positionnement tarifaire », fait-il remarquer.

Il rappelle que toute l’offre cloud issue de Planet-Work a fait l’objet d’une refonte technique pour la rendre apte à accueillir du volume et a débouché sur l’offre Unycloud, finalisée au début de l’année. Elle répond à un large champ d’usages : hébergement de noms de domaines, messagerie, collaboratif… jusqu’aux offres d’infogérance complexes pour les applicatifs métiers spécifiques.

Cette offre Unycloud sera lancée pour le réseau de distribution le 1er novembre a annoncée le directeur de la division cloud sur IT Partners. une autre annonce porte sur les services de communication. Unyc va dévoiler fin novembre Speek, sa nouvelle solution de communications unifiées dont l’interface et le design ont été entièrement repensés.