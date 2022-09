L’opérateur de services hébergés IT et télécoms Adista poursuit sa croissance externe au pas de course avec l’acquisition de Cyberprotect, un fournisseur de services managés de sécurité pour les PME et entreprises de taille intermédiaire.

Adista s’empare ainsi du centre d’opérations en cybersécurité CyberproVerse de Cyberprotect. L’opérateur peut désormais proposer de la surveillance permanente, de la collecte de données pour le traitement des alertes, de la détection des menaces et des recommandations préventives ainsi que des services managés de maintien en condition des opérations et des équipements de sécurité.

« Cyberprotect apportera l’ensemble de son bouquet de services aux PME, ETI et collectivités prospects et clients d’Adista, en complément des offres de services hébergés du groupe », résume Julien Jacquel, le directeur général délégué d’Adista, dans un communiqué. « Cet apport spécialement conçu et dimensionné pour elles leur permettra de sécuriser la disponibilité et la continuité d’activité de leurs systèmes d’information ».

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué mais il est précisé que celle-ci s’est faite avec l’appui de l’actionnaire majoritaire d’Adista : Keensight Capital.

Pour mémoire, Adista a racheté les sociétés Waycom et Unyc l’an dernier tandis que la direction s’est donnée comme objectif de doubler son chiffre d’affaires entre 2021 et 2026 pour atteindre les 500 millions d’euros.

Les solutions de Cyberprotect seront commercialisées en vente directe par Adista et Waycom et en vente indirecte par Unyc.