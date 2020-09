L’opérateur-hébergeur annonce l’acquisition (fin juillet) de Fingerprint Technologies, une société de 28 personnes basée à Romans-sur-Isère (Drôme). Clôturée fin juillet, cette opération de croissance externe est la première que réalise Adista depuis sept ans.

Créée en 2000, Fingerprint Technologies est à la fois opérateur télécom, hébergeur et agence digitale. La société a réalisé 5,3 M€ de chiffre d’affaires en 2019 – elle vise 6 M€ cette année – sur un portefeuille d’environ 1.000 clients. Elle tire l’essentiel de ses revenus (70%) de son activité télécoms (fourniture d’accès Internet et téléphonie fixe) mais son activité d’hébergement est loin d’être négligeable, puisqu’elle représente 20% de ses revenus annuels. Fingerprint Technologies a fait le choix dès le départ d’investir dans son propre datacenter et a développé au fil du temps une offre de services hébergés diversifiée allant de la voix sur IP à l’externalisation de système d’information.

Autant de ressemblances avec Adista, qui tire l’essentiel de ses 103 M€ de revenus (exercice 2019) de ses activités d’opérateur télécom mais qui fournit également une large panoplie de services hébergés depuis ses cinq datacenters en propre. Et, depuis son rachat de CieNum en 2013, Adista dispose également d’une activité d’agence digitale et de développement applicatif.

En prenant le contrôle de Fingerprint Technologies, Adista s’offre une implantation sur un territoire, la Drôme et l’Ardèche, où il n’était pas ou peu présent, ses ressources commerciales en région Auvergne-Rhône-Alpes étant basées essentiellement à Lyon et à Saint-Etienne. Adista récupère également l’expertise que Fingerprint Technologies a développée autour des technologies Nutanix.

Pour Fingerprint, les bénéfices de son adossement à Adista sont multiples. Sur le plan l’opérateur drômois, il va pouvoir ajouter l’offre de téléphonie mobile d’Adista à son catalogue et proposer de la convergence fixe-mobile. Rapidement, Fingerprint devrait aussi s’approprier l’expertise Microsoft Azure, 365 et cloud hybride d’Adista. Mais pour Nicole Sgro, co-fondatrice et dirigeante de Fingerprint Technologies, le plus important était de passer le témoin à terme et d’y préparer l’entreprise.

En faisant le choix d’Adista, elle a opté pour un groupe exerçant des métiers similaires et ayant la même analyse de l’évolution du marché mais aussi bienveillant à l’égard de ses salariés. Les salariés de Fingerprint Technologies sont attachés à leur entreprise qui en retour a une relation privilégiée avec eux, explique Nicole Sgro. Cette relation, je l’ai retrouvée chez Adista ».

Fingerprint Technologies devient une filiale à 100% d’Adista et Nicole Sgro en demeure la dirigeante. « Les dirigeants de Fingerprint sont compétents et il est agréable de travailler avec eux. Nous sommes ravis de les avoir à bord et nous les garderons aussi longtemps qu’ils le souhaiteront », témoigne Patrice Bélie, président d’Adista et instigateur de l’opération.

Après une année 2019 marquée par une croissance de 13% de son activité à 103 M€ de CA, Adista poursuit sur une dynamique comparable depuis le début de l’année, porté par la forte croissance de la demande de connectivité en mobilité, l’essor des communications unifiées et du bureau connecté (modern workplace).