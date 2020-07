Les plateformes de téléphonie et de communication d’entreprise doivent s’adapter à de nouvelles organisations du travail, répondre à une évolution forte des besoins des utilisateurs, voire se préparer à de nouveaux risques. Avec CTX (Communication & Telephony eXpanded), Adista unifie les traditionnels silos de téléphonie fixe et mobile, grâce aux technologies Centile.

Adista s’est appuyé sur les offres ISTRA de Centile Telecom Applications pour développer CTX et éliminer la séparation entre fixe et mobile. La téléphonie d’entreprise bénéfice d’une unification en toutes circonstances, quelle que soit la connectivité, pour se transformer en service de communication, centré sur l’utilisateur, dans une vision Modern Workplace.

Adista CTX connait un succès remarquable depuis son lancement il y a quelques mois. Alors que les plateformes traditionnelles de téléphonie ont montré leurs limites avec la nouvelle organisation du travail imposée par le confinement, CTX permet de reconnecter les gens comme s’ils travaillaient dans un même bureau.

Les utilisateurs ont gagné en maturité et attendent une solution unique, quand la téléphonie d’entreprise propose encore trop souvent deux numéros de téléphone, avec une téléphonie fixe inutilisable hors du bureau, et les difficultés habituelles à gérer les fonctionnalités type transfert d’appel.

Adista CTX permet de considérer la téléphonie de manière globale et unique. Le smartphone est intégré dans la plateforme de communication téléphonique de l’entreprise, comme le softphone ou le téléphone fixe. Plus qu’une convergence au périmètre variable, Adista CTX unifie toutes les téléphonies de l’entreprise en un seul service de communication, avec les mêmes règles, la même qualité, les mêmes fonctionnalités que l’on soit sur le réseau de l’entreprise ou sur un réseau public, GSM ou internet.

Cette approche centrée sur l’usage et sur l’utilisateur se concrétise également par l’intégration du mobile dans les outils collaboratifs ou CRM. La technologie Centile intègre la possibilité de réaliser des intégrations entre différents services SaaS et voix grâce aux API disponibles.

« Avec Centile, nous proposons une avancée technologique concrète à nos clients, centrée sur la notion d’unification de la communication, au bénéfice de l’utilisateur. Notre partenariat commun nous a permis de développer un ensemble de services autour de la voix dans le Cloud, très appréciés par des entreprises en quête de gains de collaboration. » Pierre Pfister, Directeur Général d’Adista en charge des Opérations.

Adista et Centile collaborent depuis le lancement des premières offres Centrex IP d’Adista, au bénéfice d’une connaissance commune de leurs architectures logicielles et infrastructures techniques. Pour CTX, Adista utilise ISTRA et FMC de Centile, qui permet de faire converger fixe et mobile. Proposée par sa force de vente directe, Adista CTX est aussi commercialisé par son réseau de partenaires, séduits par une offre technique cumulant fixe et mobile – avec SIMbioz – dans une vision parfaitement unifiée. Adista CTX est hébergé dans les propres datacenters de l’opérateur de services hébergés.

« Nous sommes fiers de cette offre de Convergence Fixe-Mobile innovante et aboutie, qui est le résultat de plusieurs années de travail initié dans les pays scandinaves et rendue possible en France grâce à un écosystème performant : Adista – Centile – Euro-Information-Telecom. Grâce à la technologie ISTRA de Centile, notre partenaire historique Adista répond de manière pertinente aux besoins croissants de mobilité et de flexibilité dans l’organisation du travail, des individus et des entreprises. Les pays d’Europe du Nord sont très en avance en termes de mobilité avec 90% des utilisateurs en entreprise qui fonctionnent en « tout mobile », c’est à dire avec un PC et un smartphone (mais sans téléphone fixe de bureau) tout en disposant de la flexibilité de contrôler à la fois un numéro fixe et un mobile ainsi que de toutes les fonctionnalités de téléphonie d’entreprise et d’intégration avec les applications métier. Je pense que la crise du Covid-19 que nous connaissons va également accélérer l’adoption de telles solutions en France. » Bertrand Pourcelot, Directeur Général de Centile Telecom Applications.

Pour une expérience complète et réussie, Adista CTX s’appuie également sur les prestations proposées de formation et d’accompagnement au changement, favorisant la synergie entre solutions techniques et métier des utilisateurs.

Partenariat avec Centile, offre large de services et de périphériques proposés aux entreprises, développement de la vente indirecte, la communication d’entreprise est devenue un axe fort de la croissance d’Adista.