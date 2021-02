Adista et Waycom annoncent leur intention de se marier. La transaction, qui a reçu l’appui de tous les actionnaires d’Adista, devrait être finalisée début mars et se traduira par l’acquisition de Waycom par Adista. Le PDG de Waycom, Julien Jacquel, rejoindra l’équipe dirigeante d’Adista, de même que les managers actionnaires de Waycom, qui ont souhaité réinvestir dans le nouveau groupe. À l’issue de l’opération, le fonds d’investissement Equistone demeurera majoritaire au capital d’Adista.

Avec Waycom, qui a réalisé pour 40 M€ de chiffre d’affaires en 2020, Adista conforte sa position de premier opérateur télécoms alternatif B2B derrière Orange Business Services, SFR Business et Bouygues Telecom Entreprises. En cumulant les 116 M€ d’Adista, les deux entreprises affichent un chiffre d’affaires cumulé de 153 millions d’euros en 2020 (en croissance de 10,1%) pour 720 collaborateurs (560 + 160). Le groupe vise une croissance à deux chiffres en 2021 et 300 millions d’euros en 2025.

« L’opération va permettre à Waycom d’accéder aux offres de santé, de cybersécurité et d’agence digitale, au réseau commercial de proximité, et à la structure d’ETI d’Adista, souligne ce dernier dans son communiqué. Waycom contribue à ce nouvel ensemble avec sa forte présence dans le segment du commerce organisé, son excellence dans le déploiement sur sites clients, et sa capacité à accompagner ses clients français à l’international via ses filiales au Canada et au Luxembourg ».

Le groupe, qui revendique 9.000 clients (dont 1.000 Waycom) s’impose également comme l’un des premiers acteurs français sur le marché des services multicloud, avec 11 datacenters de proximité.

Implanté à Suresnes, Nanterre, Bordeaux et Limoges, Waycom va renforcer Adista en Île-de-France. Adista compte déjà 31 agences réparties sur l’ensemble de l’hexagone.