L’opérateur de services hébergés et télécoms annonce l’acquisition de l’entreprise de services numériques toulousaine Équadex. Créée en 2007, l’entreprise compte une soixantaine de salariés et a réalisé 8,2 M€ de chiffre d’affaires sur son exercice 2022 (clos fin octobre) auprès de quelque 500 clients.

Spécialisée au départ dans l’intégration et le déploiement d’infrastructures informatiques, elle s’est diversifiée dans les services d’hébergement infogérés et les services télécoms (liens, voix, mobiles). Un parcours et des métiers très semblables à ceux d’Adista avec lequel il partage également une culture d’entreprise très comparable : focus sur la satisfaction client, proximité, qualité de vie au travail…

Cette opération permet donc à Inherent, nouvelle marque ombrelle du groupe Adista, de se renforcer sur ses métiers phares tout en complétant son offre – en particulier dans le développement applicatif en environnement Microsoft Azure – et sa couverture géographique, comme le souligne Patrice Bélie, président d’Inherent (photo). Équadex rayonne sur une grande partie de la région Occitanie. Outre son siège de Labège, l’entreprise est implantée à Auch (Gers), à Pau (Pyrénées Atlantiques) et opère un datacenter à Pamiers (Ariège). De son côté, Adista est présent à Montpellier et à Bordeaux mais ne comptait que sept personnes à Toulouse.

Cette capillarité et la compétence de ses équipes, ont d’ailleurs convaincu Inherent de nommer Franck Marty, dirigeant-fondateur d’Équadex, au poste de directeur d’une nouvelle région Occitanie d’Adista – qui consolide l’ensemble des activités de services hébergés en vente directe du groupe.

Pour Équadex, cette opération est l’opportunité d’élargir considérablement son offre de services et sa puissance de feu. Dès la transaction finalisée – elle devrait l’être fin février – les équipes des deux entreprises s’attèleront à la définition et la mise en œuvre d’un programme de synergies.

L’une des premières initiatives devrait consister à raccorder les centres de données d’Équadex – celui de Pamiers, ses salles en colocation et un centre en gestation dans l’agglomération toulousaine – à la dorsale réseau 100 Gbps d’Adista, les reliant ainsi à ses douze datacenters de proximité et sa centaine de points de présence régionaux (POP). Les équipes locales seront bien-entendu réunies et auront vocation à continuer de grandir.

Inherent totalise désormais plus de 1000 collaborateurs en France et a réalisé 230 M€ de chiffre d’affaires sur son exercice 2022 (à fin août) en croissance organique de 10%. Le groupe, qui a déjà avalé les sociétés Cyberprotect (cybersécurité) et Cyrès (services hébergés) en septembre et novembre dernier, n’a pas dévoilé ses prévisions de croissance pour l’exercice 2023.