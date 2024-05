La situation se détériore pour Altice France, maison mère de SFR. Au premier trimestre 2024, l’opérateur au carré rouge a perdu 77.000 clients dans le fixe et 487.000 sur le mobile. Au total, il a perdu plus d’abonnés en trois mois que sur l’ensemble de l’année 2023, où il avait déjà enregistré 158.000 résiliations dans le fixe et 315.000 dans le mobile.

SFR reste le second opérateur français mais termine le trimestre en repassant sous les 20 millions d’abonnés mobiles (19,96M) et avec 6,3M d’abonnés fixes. Orange affiche sur le même trimestre 24,2M d’abonnés mobile et 14,3M d’abonnés fixe. Bouygues Telecom gagne des abonnés sur les deux tableaux et comble l’écart avec 15,3M clients mobile et 4,9M clients fixe. Free doit publier ses résultats le 30 mai.

Cette mauvaise dynamique commerciale vaut à Altice France de voir son chiffre d’affaires reculer de 3,8% sur un an à 2,56 milliards d’euros. Par ailleurs son résultat d’exploitation (Ebitda) chute de 6,5% à 782 millions d’euros. Là encore, on relève une accélération baissière puisque sur l’ensemble de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires avait reculé de 1,3% et l’Ebitda de 4,5%. A noter aussi que la baisse est tirée par les Business Services, qui chutent de 8,9% à 817 M€, tandis que les services résidentiels baissent de 0,9% à 1,6 Md€.

Des résultats peu encourageants alors qu’Altice France doit faire face à une dette colossale de 24 milliards d’euros. Le groupe s’est lancé depuis l’an dernier dans un programme de cession d’actifs, notamment du pôle média autour de BFM et de ses centres de données. Le président fondateur Patrick Drahi menace de ne pas utiliser les recettes des ventes pour le désendettement si les créanciers ne renoncent pas à une partie de leurs créances.

Les mauvais résultats d’Altice peuvent paradoxalement être utilisés pour accentuer la pression sur les créanciers estime un analyste financier interrogé par la Tribune. « Patrick Drahi aura tout loisir d’expliquer aux banques que la société ne peut pas survivre si tout le monde ne fait pas un effort », souligne-t-il.