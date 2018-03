Eclaircie fugace ou réelle embellie ? Toujours est-il qu’Altice France (SFR) a clôturé le quatrième trimestre avec des chiffres en légère amélioration. Si, pénalisé par la baisse de l’Arpu, le chiffre d’affaires recule de 4,5% à 2,702 milliards d’euros, en revanche l’Ebitda ajusté progresse de 2,2% à 1,096 milliard d’euros. Surtout, l’opérateur regagne 80.000 abonnés mobiles, sa meilleure performance depuis deux ans. Il ajoute par ailleurs 69.000 clients à son portefeuille fibre. Malgré tout, il perd 45.000 clients dans le fixe.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 10,798 milliards d’euros (-1,6%) tandis que l’Ebitda ajusté progresse de 2,7% à 4,239 milliards d’euros.

Au cours de l’année, le nombre d’abonnés mobiles progresse de 199.000 et le nombre d’abonnés à la fibre augmente de 193.000. Le nombre de foyers éligibles à la fibre représentait au 31 décembre 10,951 millions de prises (+555.000). Enfin, le fixe dans son ensemble perd 171.000 abonnés.

La dette nette d’Altice France s’établit à 15,834 milliards d’euros.

Pour l’année 2018, l’entité française du groupe indique sans plus de précision dans un communiqué qu’elle prévoit de générer 1,6 à 1,7 milliards d’euros de cash flow opérationnel.

« En 2018 et au-delà, nous resterons très concentrés sur les investissements destinés à la croissance de l’innovation, des services de qualité supérieure et des réseaux avancés afin de proposer un portefeuille de produits plus solide et différencié afin de répondre aux besoins des clients », commente dans le communiqué le président du conseil d’administration d’Altice, Dexter Goei.

En 2017, le groupe Altice a généré un chiffre d’affaires mondial de 23,425 milliards d’euros, un Ebitda ajusté de 9,388 milliards de dollars et une perte de 195 millions d’euros.

Au 31 décembre 2017, la dette nette du groupe était de 49,097 milliards d’euros, dont 17,254 milliards d’euros pour Altice USA.