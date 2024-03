La publication des résultats 2023 d’Altice France, la maison mère de SFR, a montré que le deuxième opérateur télécom français n’est pas parvenu à mettre fin à la fuite de ses clients. Sur le dernier trimestre, SFR a perdu 231 000 abonnés mobiles et 73 000 abonnés Internet fixe. Sur l’ensemble de l’année, la baisse est respectivement de 315 000 abonnés mobiles et 158 000 abonnés dans le fixe.

Cela se traduit dans les comptes de l’opérateur, dont le chiffre d’affaires a baissé de 1,3% par rapport à 2022 à 11,16 milliards d’euros. Par ailleurs son résultat d’exploitation (Ebitda) chute sur un an de 4,5% à 3,8 milliards d’euros. Le groupe explique ce glissement par la stratégie qui consiste à mettre fin progressivement aux offres promotionnelles. Il ne s’attend d’ailleurs pas à inverser la tendance en 2024 et table sur une poursuite de la baisse de la base d’abonnés et du déclin des revenus.

La priorité absolue du groupe reste son désendettement. Il en va de sa survie puisque la dette nette atteint 24,3 milliards d’euros pour la France. Altice se fixe pour objectif de faire passer le ratio de dette sur Ebitda de 6,4 à moins de 4. Pour cela, le groupe de Patrick Drahi tente tant bien que mal de céder certains actifs.

Avant l’annonce la semaine dernière de la cession d’Altice Media à Rodolphe Saadé pour 1,55 milliard d’euros, l’opérateur avait déjà vendu en novembre dernier 70% de ses centres de données à Morgan Stanley pour 550 millions d’euros. Le groupe poursuit sa « revue d’actifs » pour faire face aux échéances de remboursement à venir, de 1,3 milliard d’euros en 2025 et en 2026, et de près de 5,9 milliards d’euros en 2027.