Une semaine après l’acquisition de VMware par Broadcom, l’éditeur de solutions de sécurité Proofpoint annonce avoir embauché Sumit Dhawan en tant que nouveau directeur général. Sumit Dhawan était le président de VMware depuis la mi-2021.

Après le départ récent d’Ashan Willy, Proofpoint a été dirigé par intérimaire par le directeur financier de la société, Rémi Thomas, depuis le 25 octobre. Avec l’arrivée imminente de Sumit Dhawan, Rémi Thomas reprend son rôle de CFO.

Sumit Dhawan est un vétéran de l’IT. Il a travaillé à deux reprises chez VMware : en tant que directeur général et vice-président senior entre 2013 et 2018, puis entre février 2020 et aujourd’hui. Entre-temps, il a été PDG d’Instart, une entreprise de cybersécurité. Diplômé de l’Université de Stanford, en Californie, il a commencé sa carrière chez Citrix en 1999 et y est resté pendant 14 ans.

On pouvait s’attendre au départ de Sumit Dhawan de chez VMware, remarque CRN, car il ne figurait pas sur le nouvel organigramme de Broadcom lors de l’annonce que VMware serait désormais scindée en quatre domaines.