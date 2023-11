Après des reports à répétition de la date de clôture et un processus d’approbation de 546 jours, Broadcom peut enfin crier victoire et sceller son union avec la star de la virtualisation VMware. La chine a levé le tout dernier obstacle en apportant mardi son feu vert réglementaire à cet accord, qui est évalué désormais à 69 milliards de dollars.

« Broadcom et VMware ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont reçu toutes les approbations réglementaires requises et ont l’intention de finaliser l’acquisition de VMware par Broadcom le 22 novembre 2023 », a déclaré mardi dans un communiqué le géant des semi-conducteurs et des solutions d’infrastructure.

Les tensions géopolitiques et les contrôles plus stricts de l’administration Biden en octobre sur les exportations de puces haut de gamme vers la Chine avaient laissé craindre que l’autorité de régulation chinoise ne cherche à faire échouer l’accord. L’attente de l’avis avait contraint Broadcom à un nouveau report de trois semaines de la date limite de l’accord, du 31 octobre au 22 novembre.

La reprise du dialogue entre chefs d’État au dernier sommet entre la Chine et les États-Unis et l’importance stratégique des produits de Broadcom pour la Chine a permis d’aboutir à une issue favorable.

Broadcom va désormais s’atteler à la mise en œuvre de la fusion, en cherchant à optimiser les coûts par les synergies tout en se gardant de décevoir les clients et partenaires de VMware. Forrester a récemment estimé que les craintes liées à l’acquisition, notamment sur les évolutions tarifaires et du support, pourraient causer un départ de 20% des clients de VMware au cours de l’année à venir.

Faisant face à une vague de défiance depuis l’annonce du projet d’acquisition en 2022, Broadcom assure que la fusion apportera de la valeur à tous. Son PDG Hock Tan a promis d’investir deux milliards de dollars supplémentaires dans VMware, pour moitié pour renforcer la R&D et pour moitié pour renforcer l’écosystème de partenaires et stimuler le déploiement des solutions.

S’il reste à voir comment l’exécution sera menée, certains partenaires se montrent confiants.

« Les grandes fusions stratégiques comme celle-ci, où nous prévoyons une rationalisation des équipes commerciales et des initiatives d’optimisation des coûts, génèrent en réalité des opportunités accrues pour les partenaires », a déclaré à nos confrères de CRN un partenaire souhaitant témoigner de façon anonyme. « Les clients se tournent vers nous pour obtenir des conseils et nous fournissons une couverture cohérente dans le chaos du changement. »