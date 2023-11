Comme annoncé mardi après le feu vert du régulateur chinois, Broadcom a finalisé le 22 novembre son accord d’acquisition de VMware pour un montant de 61 milliards de dollars, auquel s’ajoutent une reprise de dettes de 8 milliards de dollars. Ses activités seront désormais regroupées sous la marque « VMware by Broadcom » et seront réorganisées en quatre divisions, avec chacune à leur tête un directeur général issu des rangs de VMware.

La première, VMware Cloud Foundation (la plateforme d’infrastructure cloud de VMware), est la plus importante car celle sur laquelle repose toutes les autres. Elle sera dirigée par Krish Prasad qui sera Senior Vice President, alors que dirigeants des trois autres divisions auront seulement droit au titre de Vice President.

Viennent se greffer Tanzu (déploiement des applications en environnement Kubernetes) dirigée par Purnima Padmanabhan ; Software–Defined Edge (réseau défini par logiciel étendu à la périphérie) par Sanjay Uppal et Application Networking and Security (protection des environnements virtualisés et équilibrage des charges) par Umesh Mahajan.

Raghu Raghuram, PDG de WMware depuis 2021 et qui a piloté la scission avec Dell et le rapprochement avec Broadcom, opère lui son retrait mais il continuera d’officier comme conseiller du PDG de Broadcom Hock Tan.

« Nous sommes ravis d’accueillir VMware au sein de Broadcom et de réunir nos équipes axées sur l’ingénierie et l’innovation alors que nous franchissons une nouvelle étape importante dans la construction du leader mondial des technologies d’infrastructure », a déclaré dans un communiqué Hock Tan. « Nous sommes ensemble bien placés pour permettre aux entreprises mondiales d’adopter des environnements de cloud privé et hybride, les rendant ainsi plus sécurisés et plus résilients. »

Après 18 mois d’attente de la finalisation de la transaction, les clients, employés et partenaires de WMware attendent maintenant de voir les modalités concrètes de la fusion et si elle leur sera aussi profitable qu’à Broadcom.