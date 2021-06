La direction et les administrateurs de Proofpoint pourraient se partager jusqu’à 154,6 millions de dollars en actions, options et indemnités de départ si l’acquisition de la société par Thoma Bravo, prévue au troisième trimestre, se concrétise. Précisons que cette opération de 12,3 milliards de dollars avait été approuvée à l’unanimité par ces dirigeants et administrateurs avant l’annonce officielle.

C’est ce que rapporte CRN qui a consulté une note de l’éditeur de solutions de sécurité transmise à la SEC. Selon ce document, le président et CEO de Proofpoint, Gary Steele, qui a fondé la société en novembre 2002, pourrait recevoir jusqu’à 89,6 millions de dollars. La grande majorité de cette somme (plus de 86 millions de dollars) est liée à des attributions d’actions déjà réalisées ou qui pourraient l’être si Proofpoint mettait fin au contrat de l’intyéressé sans motif valable, où si ce dernier démissionnait avant la finalisation de l’acquisition pour une raison valable.

De leur côté, le directeur financier Paul Avril, recruté en mars 2007, et le CRO (Chief revenue Officer) Blake Salle, arrivé dans la société en 2017, pourraient empocher jusqu’à respectivement 26,1 millions de dollars et 15 millions de dollars.

Le vice-président exécutif et directeur général du groupe produits de sécurité de l’information et du cloud de Proofpoint, David Knight est éligible à un paiement de 13,8 millions de dollars, tandis que le vice-président exécutif et directeur général du groupe produits et services de sécurité de la société, Ashan Willy remplit les conditions nécessaires pour empocher 10,4 millions de dollars. Le premier a rejoint Proofpoint en 2011 et occupe son poste actuel depuis 2020, tandis que le second a été rembauché en 2016 et promu à son poste actuel en 2020.

Par ailleurs, les huit administrateurs indépendants parmi lesquels on trouve d’anciens hauts responsables de Google, Salesforce, VeriSign ou encore Benchmark Capital devraient se partager 2,4 millions de dollars pour les unités d’actions assujetties à des restrictions en leur possession.

Les 3.697 salariés de l’entreprise ne sont toutefois pas tout à fait oubliés. Ils pourront se répartir jusqu’à 5 millions de dollars en espèces dans le cadre d’un programme de primes de rétention à condition qu’ils restent dans l’entreprise jusqu’au 31 mars 2022.

A l’issue du premier trimestre, la firme de Sunnyvale a vu son chiffre d’affaires grimper de 15,2% à 287,8 millions de dollars. La perte nette a été réduite à 45,3 millions de dollars, ou 0,79 dollar par action, contre 66,8 millions de dollars, ou 1,17 dollar par action, un an plus tôt.