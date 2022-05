Un an après son acquisition par Thoma Bravo pour 12,3 milliards de dollars, Proofpoint mise sur le channel pour renforcer son assise sur le marché de cybersécurité et accélérer sa croissance organique. Dans une interview à nos confrères de CRN, Joe Sykora, le vice-président en charge des canaux mondiaux, a détaillé les actions prévues en faveur du canal indirect, qui génère 90% des revenus de l’entreprise.

Proofpoint annonce d’abord le renforcement des équipes en charge des partenaires avec plusieurs centaines de recrutements prévus cette année. Le budget alloué au marketing du channel sera lui augmenté de 50%.

Le spécialiste de la sécurité créé par ailleurs deux spécialisations, qui seront un levier pour étendre son réseau de partenaires. La première porte sur la sensibilisation à la sécurité, que Proofpoint veut adosser à une centaine de partenaires. La seconde est sur la protection de l’information et sera portée par environ 25 partenaires. Ces deux spécialisations adressent un marché potentiel de respectivement 2,1 et 6,4 milliards de dollars selon Proofpoint.

Le fournisseur s’engage à soutenir le développement des partenaires qui se lanceront sur ces spécialisations, notamment avec des programmes de co-marketing. Enfin un nouveau programme et une équipe dédiée sont mis en place pour accompagner les partenaires qui veulent développer une activité de fournisseurs de services managés.

Proofpoint a publié en février ses résultats financiers pour l’exercice 2021, en déclarant une progression des revenus et des facturations de plus de 20% d’une année sur l’autre, ainsi que des réservations nouvelles et complémentaires en hausse de 25%. Redevenue une société privée, Proofpoint ne communique plus son chiffre d’affaires, qui était de 1,05 milliard de dollars sur l’exercice 2020. En mars, l’entreprise a promu Ashan Willy comme PDG par intérim, précédemment vice-président exécutif et directeur général des produits et services de sécurité.