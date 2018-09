Arrivé à la tête de CA Technologies France il y a deux ans après avoir été directeur général d’Oracle France, Richard Franjd vient de céder sa place à Rémi Trento. Le nouveau vice-président et directeur général pour la France prend la responsabilité des activités commerciales indique l’éditeur dans un communiqué qui ne précise pas les raisons du départ de Richard Franjd. Peut-être faut-il rapprocher ce changement de direction au rachat de la société par Broadcom (achat qui n’est toutefois pas encore finalisé) ? Rémi Trento reporte directement à Pierpaolo Taliento, vice-président senior et directeur général des ventes pour l’Europe du Sud.

« Rémi apporte à CA Technologies une expérience de plus de 25 ans dans le secteur technologique qu’il mettra au service de notre développement. La France a un potentiel important dans des domaines tels que l’Agilité, le DevOps, les API, la sécurité informatique et le mainframe. Grâce à la richesse et à la diversité de nos offres, nous sommes parfaitement positionnés pour aider nos clients face à leurs nouveaux défis de transformation : accélérer leurs projets, développer des applications de qualité, délivrer une expérience utilisateur optimale et sécuriser les transactions. Son expérience, son leadership et son enthousiasme, font de Rémi le manager idéal pour mener à bien cette mission », affirme Pierpaolo Taliento dans le communiqué.

Ingénieur de formation, Rémi Trento a débuté sa carrière en 1996 chez IBM, en charge de la relation client en Hongrie puis à New York. Il a ensuite rejoint GeoTel Communications en 1998, en tant qu’ingénieur commercial. Il a intégré Cisco en 2000, où il a été successivement en charge de l’avant-vente, des relations avec les partenaires et des grands comptes au sein des secteurs Banque, Assurance, Energie & Utilities. Il occupait récemment chez l’équipementier chez le poste de directeur des ventes du pôle Finance & Assurance.

Agé de 47 ans,Remi Trento est diplômé de PolyTech à Sophia Antipolis, il a également suivi un programme de management et stratégie au sein de l’ESCP Europe.